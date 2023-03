Schlagersänger Heino singt in Ort Heino

Teilen

Was für ein Zufall: Heino singt zum ersten Mal in seiner Karriere in dem Ort „Heino“ in den Niederlanden! Für die Bewohner geht ein Traum in Erfüllung.

Unglaublich, aber wahr: In den Niederlanden gibt es einen Ort, der „Heino“ heißt – also genau so, wie der berühmte Schlagersänger aus Deutschland! Wie die „Bild“-Zeitung berichtet, ist Heino nun zum ersten Mal in dem Ort aufgetreten. Dabei geht für die Bewohner ein jahrzehntelanger Traum in Erfüllung. Mehr als 30 Jahre hätten sich die „Heinoer“ nämlich darum bemüht, dass Heino endlich für sie singt. Doch Hartnäckigkeit zahlt sich ja bekanntlich aus im Leben und so hat auch der Schlagerstar endlich ein Konzert in Heino gegeben.

Heino trifft auf Heino: Der Schlagerstar hatte kürzlich einen Auftritt in einem Ort, der genauso heißt wie er. © IMAGO/Mike Schmidt (Fotomontage)

Das Konzert des 84-Jährigen im Kulturhaus von Heino war natürlich komplett ausverkauft. Für mehr als 700 Fans sang das Schlager-Urgestein Hits wie „Blau blüht der Enzian“ oder „Rosamunde“. Und nicht nur die Fans waren hellauf begeistert. Auch Heino selbst hat es in Heino offenbar gut gefallen: „Heino ist wirklich ein wunderschöner, sehr gepflegter Ort. Die Menschen sind hier besonders offen und herzlich – genau wie ich.“ Wäre Heino doch nur früher nach Heino gekommen!

„Die Menschen sind hier besonders offen und herzlich“ – Heino von Heino begeistert

Das Dorf Heino liegt in der Provinz Overijssel in der Nähe von Zwolte und gehört zur Gemeinde Raalte. Es hat stolze 7190 Einwohner und auch einige Sehenswürdigkeiten zu bieten: Neben dem historischen Schloss Nijuenhuis, das ein Kunstmuseum beherbergt, befindet sich in dem Ort auch das beliebte Ferienlager „Summercamp Heino“. Mit einer Gesamtfläche von 16 Hektar ist das Camp das größte Summercamp der Niederlande! Ob der Schlager-König wohl auch im Summercamp bald ein Ständchen zum Besten geben wird?

Eigentlich hatte der Sänger bereits 2019 erklärt, keine Konzerte mehr singen zu wollen. Mit dem Album „und Tschüss“ hatte er damals eine große Abschiedstournee gegeben. Doch nach dem großen Erfolg der Tour warf Heino diese Pläne über Bord. Viel zu groß ist seine Liebe zur Musik. Bei einem einmaligen Besuch in Heino soll es offenbar ebenfalls nicht bleiben: „Ich habe beschlossen, ab jetzt jedes Jahr nach Heino zu einem Konzert zurückzukehren, denn ich habe Heino richtig lieb gewonnen.“ Heino und Heino – das klingt nach dem Beginn einer großen Freundschaft.