Schlagerstar Lucas Cordalis entdeckt Bryan Adams beim Frühstücken und fotografiert ihn heimlich

Von: Jonas Erbas

Stars unter sich: Beim Frühstück entdeckte Lucas Cordalis plötzlich Popstar Bryan Adams – und machte heimlich ein Foto des 62-jährigen Kanadiers (Fotomontage) © Screenshot/Instagram/Lucas Cordalis

Der kanadische Rock- und Popsänger Bryan Adams war für Schlagerstar Lucas Cordalis während dessen Jugend ein echtes Idol. Kein Wunder, dass die Freude riesengroß ist, als der Mann von Daniela Katzenberger den Musiker beim Frühstück entdeckt. Als Erinnerungsstück gibt‘s prompt ein heimliches Foto!

Mit über 100 Millionen verkauften Tonträgern und beinahe drei Dutzend internationalen Nummer-eins-Erfolgen zählt Rock- und Popsänger Bryan Adams (62) zu den populärsten Musikern der Welt. Auch Schlagerstar Lucas Cordalis (54) ist seit seiner Jugend ein riesengroßer Fan des Kanadiers – und konnte sein Glück kaum fassen, als er den 62-Jährigen beim Frühstück an einem Nachbartisch entdeckte, wie tz.de berichtet.

Schlagersänger trifft auf Popstar: Lucas Cordalis fotografiert Bryan Adams beim Frühstück

Lucas Cordalis ist begeistert: Als der Schlagersänger und Ehemann von „Goodbye Deutschland“-Blondine Daniela Katzenberger (35) sein Frühstück einnimmt, bemerkt er ein bekanntes Gesicht. Nur wenige Tische weiter sitzt der Mann, der mit Hits wie „Summer of ’69“ (1985) oder „(Everything I Do) I Do It for You“ (1991) die Musikwelt aufmischte: Bryan Adams.

Rock- und Popsänger Bryan Adams war für Lucas Cordalis „ein absoluter Held“ während dessen Jugend – umso mehr freute sich der Schlagerstar, als er den Kanadier zwei Tische weiter beim Frühstück entdeckte © Screenshot/Instagram/Lucas Cordalis

Klar, dass Lucas Cordalis da nicht lange fackelt und prompt sein Handy für ein heimliches Erinnerungsfoto zückt. Den Kanadier verehrt der Sohn von Schlager-Ikone Costa Cordalis (†75) nämlich schon seit Jahrzehnten, wie er unter den Schnappschuss bei Instagram schreibt: „Bryan Adams, ein absoluter Held meiner Jugend beim Frühstück. [Zwei] Tische neben uns“, freut sich der 54-Jährige.

Bryan Adams in Deutschland: Pop- und Rocksänger stellt Kunst aus und wirbt für den guten Zweck

Zum reinen Vergnügen scheint Bryan Adams allerdings derzeit nicht in Europa zu verweilen: Der Rockgitarrist wirkt auf dem Foto beschäftigt und telefoniert, während er seinen Kaffee trinkt. Aktuell stellt der Musiker, der sich nebenher durchaus erfolgreich als Porträt-Fotograf versucht, eigene Fotografien im nordrhein-westfälischen Hagen aus.

Außerdem unterstützte am Sonntag (13. März) Cathy Hummels (34) bei einer Benefiz-Aktion zu dem Motto „Art Against Depression“ und stand dort neben Stars wie Comedian Oliver Pocher (44) oder Moderatorin Laura Wontorra (33) auf dem roten Teppich. Die Gastgeberin des Abends, die nun für den guten Zweck warb, stand erst jüngst aufgrund eines missglückten Ukraine-Posts in der Kritik.

Verwendete Quellen: instagram.com/lucascordalis