„Ein Wunschkind“: Schlagersängerin Linda Hesse gibt Details zur Schwangerschaft preis

Linda Hesse erwartet 2023 ihr erstes Kind © Instagram/lindahesseofficial

Linda Hesse ist seit Anfang des Jahres mit ihrem Traummann Steffen liiert. Dass sie möglichst schnell Nachwuchs wollen, war beiden früh klar.

Berlin – Linda Hesse (35) schwebt derzeit auf Wolke Sieben. Die Schlagersängerin hat in ihrem Partner Steffen (34) endlich den richtigen Mann fürs Leben gefunden. Und obwohl die beiden erst seit März dieses Jahres ein Paar sind, erwarten sie bereits das erste gemeinsame Kind. Vielen Fans der Musikerin mag das auf den ersten Blick etwas früh erscheinen. Doch Linda versichert ihre Anhängerschaft, dass die Schwangerschaft sehr wohl geplant war. Im Interview mit bild.de verriet sie jetzt, dass das Baby ein absolutes Wunschkind sei.

Über ihre Familienplanung gab Linda Hesse preis: „Ich bin im sechsten Monat, und es ist ein Wunschkind. Ich habe das nicht so recht geglaubt, wenn mir Freunde in meiner Single-Zeit gesagt haben, dass man es spürt, wenn der Richtige kommt. Wir beide haben sofort gecheckt, dass wir einfach zusammen sein wollen.“ Deshalb entschlossen sich die „Ich bin ja kein Mann“-Interpretin und ihr Partner kurzerhand dazu, Nägel mit Köpfen zu machen.

Linda Hesse will auch als Mutter weiterhin an ihrer Schlagerkarriere feilen

Die Vorfreude auf das gemeinsame Baby ist selbstverständlich groß. Doch auch wenn Linda Hesse es gar nicht abwarten kann, ihr Kind endlich in den Armen zu halten, sollen ihre Schlagerauftritte nicht unter ihrer Rolle als Mutter leiden. Bei einer ehemaligen Bandkollegin und Freundin habe sie in der Vergangenheit gesehen, dass Kind und Karriere durchaus in Einklang zu bringen sind. Linda erzählt: „Wir waren früher zusammen in einer Band und da hat sie ihre Kleine auch mal zu den Auftritten mitgenommen.“

Eines will Linda Hesse dann doch noch klarstellen: Dass Beziehung, Familie und Schlager auch manchmal Stress bedeuten können, weiß die Sängerin sehr gut. Deshalb stellt sie sich auch auf schwierige Zeiten ein. „Auch in der tollsten Beziehung ist nicht immer alles Friede, Freude, Eierkuchen“, erklärt sie. Doch das gehöre eben einfach zum Leben dazu.