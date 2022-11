Schlager-Nachwuchs: Schwangere Linda Hesse erwartet ihr erstes Kind

Schlagerstar Linda Hesse schwebt seit März mit ihrem neuen Freund Steffen auf Wolke 7. Nun macht das Paar sein Glück perfekt – die beiden erwarten Nachwuchs.

Berlin – Linda Hesse (35) lässt die Baby-Bombe platzen - die Schlagersängerin erwartet ihr erstes Kind und könnte nicht glücklicher sein. „Ich bin gerade so happy“, schwärmt die 35-Jährige im Gespräch mit der Superillu, in dem sie die süßen Neuigkeiten erstmals verrät. Und die werdende Mutter freut sich nicht nur über den baldigen Nachwuchs, sondern verlebt auch eine dankbare Schwangerschaft. „Ich kann es gerade sehr genießen, dass in mir neues Leben wächst“, plaudert die werdende Mama aus, denn es sei bislang eine unkomplizierte und schöne Schwangerschaft für den Schlagerstar. Hesse sei total beflügelt und voller Tatendrang, schwärmt die Musikerin.

Wann genau der neue Erdenbewohner voraussichtlich das Licht der Welt erblicken wird, behielt die Blondine noch für sich. Über andere Details sprach Linda allerdings gerne – nämlich darüber, wie glücklich die Sängerin mit ihrem Partner Steffen ist. Seit März dieses Jahres schweben die beiden auf Wolke 7: „Ich bin ekelhaft verliebt“, gibt Linda nun zu und erklärt, dass die zwei sich sehr auf den gemeinsamen Nachwuchs freuen. „Darüber freue ich mich wahnsinnig, mein Partner auch. Ich denke, das hat die Natur so eingerichtet: Wenn man sich verliebt, ist man zu allem bereit.“ In diesem Fall ist die 35-Jährige absolut bereit für ein Mini-Me: „Ich bin dazu bereit, Mama zu werden“.

Linda Hesse ist in freudiger Erwartung. © imago/Future Image

Linda Hesse: „Mal gibt es eben auch ein Happy End“

Lange Zeit befand sich Linda auf der Suche nach dem Richtigen und gab trotz der Dating-Hürden die Hoffnung nicht auf: „Klar, mal geht alles schief, mal ist Schluss – aber mal gibt es eben auch ein Happy End“, erklärte die Sängerin einst hoffnungsvoll die Dating-Situation. Nun scheint es, als hätte der Schlagerstar sein ganz eigenes Happy End gefunden.

Und auch beruflich nimmt die Musikerin wieder Fahrt auf. Lange ließ Linda Hesse mit neuer Musik auf sich warten und begeisterte schließlich im Juni dieses Jahres mit „Ich warte auf die Nacht“ – ein Song aus ihrer eigenen Feder. Ende Oktober schob Linda nun ihre zweite Single „Randale und Liebe“ nach.