Schlagersängerin Vanessa Mai versiebt TikTok-Challenge und sorgt für riesige Sauerei am Boden

Vanessa Mai beteiligte sich an einer TikTok-Challenge - und kleckerte dabei mit Mundwasser (Fotomontage) © Screenshot/TikTok/Vanessa Mai

Lustige TikTok-Herausforderung: Vanessa Mai nahm mit ihrem Stylisten an der Colgate-Challenge teil und konnte diese nicht meistern. Dem Star kippte das Mundwasser auf den Boden.

Schlagersängerin Vanessa Mai (29) wurde als Mitglied der Band Wolkenfrei bekannt und feiert seit der Auflösung der Gruppe als Solokünstlerin große Erfolge. Die in Backnang geborene Influencerin lässt ihre Follower auf ihren Social-Media-Accounts in regelmäßigen Abständen mit Schnappschüssen und Videoclips an ihrer Karriere und ihrem Alltag teilhaben und kündigte vor kurzem ihre neue Single „Melatonin“ an.

Vanessa Mai nimmt an TikTok-Challenge teil und wirbt für Zahnhygiene

Über die sozialen Netzwerke teilte die Schönheit jetzt zwei Videoclips von sich und ihrem Stylisten, in denen die beiden dabei zu sehen sind, wie sie bei der lustigen TikTok-Challenge eines Mundwasserherstellers mitmachten. Bei der witzigen Herausforderung geht es darum, sich innerhalb einer bestimmten Zeit ohne die Hilfe der Hände mit einem Trinkbecher und nur mithilfe der Lippen die Mundspülung in seinen Mund zu kippen.

Die Sängerin versiebte die Challenge jedoch beim ersten Versuch und sorgte für eine riesige Sauerei, weil ihr der Trinkbecher aus dem Mund fiel und sie das Mundwasser auf dem Boden auskippte. Bei einem der darauffolgenden Versuche schaffte sie die Herausforderung jedoch, hüpfte stolz auf und ab und gurgelte fleißig.

Vanessa Mai verlor TikTok-Challenge und saute den Boden ein

Die Prominente hatte sichtlich viel Spaß bei der unterhaltsamen Challenge und gab zu, dass sie die Herausforderung anfangs nicht meistern konnte. Im Rahmen ihres Postings verkündete sie: „So sollte die Challenge nicht laufen, aber wir haben sie endlich auf unseren TikTok-Plattformen gemacht.“ In dem Video zu der TikTok-Challenge verlinkte der Schlagerstar zudem das Instagram-Konto ihres Stylisten, der sich wegen des Missgeschicks des Stars ordentlich zu amüsieren schien.