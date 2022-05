Vanessa Neigerts Instagram-Profil gehackt – zahlreiche Selfies eines unbekannten Mannes gepostet

Verdächtige Fotos

© Jörg Carstensen/dpa & Screenshot/Instagram/Vanessa Neigert Auf Vanessa Neigerts Instagram-Profil scheint ein Hacker sein Unwesen zu treiben

Vanessa Neigert im Pech: Am Sonntag musste die Schlagersängerin krankheitsbedingt ihren „ZDF-Fernsehgarten“-Auftritt absagen, nun scheint auch noch ihr Instagram-Konto gehackt worden zu sein. Darauf fanden sich zeitweise etliche Fotos eines Unbekannten.

Gersthofen - Für Vanessa Neigert könnte es derzeit durchaus besser laufen: Am Sonntag verpasste die Schlagersängerin krankheitsbedingt ihren Auftritt im „ZDF-Fernsehgarten“ und muss sich nun offenbar auch noch mit einem Hacker herumschlagen. Auf ihrem Instagram-Profil geht nämlich Merkwürdiges vor sich.

Schlagersängerin Vanessa Neigert gehackt – Fotos eines Unbekannten zieren ihren Instagram-Account

Die rund 18.000 Follower, die Vanessa Neigert bei Instagram ihr Eigen nennen kann, dürften sich in den vergangenen Tagen mächtig gewundert haben: Plötzlich waren in dem Social-Media-Account der 29-Jährigen etliche Selfies eines unbekannten Mannes zu sehen, auch das Profilbild der einstigen „Deutschland sucht den Superstar“-Teilnehmerin zeigt definitiv eine fremde Person.

© Screenshot/Instagram/Vanessa Neigert

Während der Großteil der Selfies inzwischen gelöscht wurden, scheint die Schlagersängerin noch immer nicht vollständig Zugriff auf ihr Konto zu haben – dieses ist weiterhin mit Inhalten versehen, die definitiv nicht von der 29-Jährigen stammen. Zuletzt wurde über ihren Account ein Bild hochgeladen, das mehrere Mundschutzmasken sowie Desinfektionsmittel zeigt. In ihrer Story findet sich darüber hinaus das Foto eines weiteren fremden Mannes, der ein Klemmbrett hält. Auch die Profilbeschreibung wurde geändert.

Vanessa Neigerts Instagram-Konto fällt durch fremde Inhalte auf – wie reagiert der DSDS-Star?

Ob Vanessa Neigert sich gegen den Hacker bereits zur Wehr gesetzt hat, ist nicht bekannt. Fakt ist: Ein gehacktes Instagram-Profil kann schnell für sehr viel Ärger sorgen. Die 29-Jährige sollte sich in diesem Fall nicht nur an den Betreiber der Social-Media-Plattform, sondern auch an die Polizei wenden, immerhin ist Identitätsdiebstahl kein Kavaliersdelikt.

Gut möglich, dass die Schlagersängerin aktuell allerdings noch zu angeschlagen ist, um die notwendigen Schritte einzuleiten: Erst am Sonntag verpasste Vanessa Neigert nämlich ihren „ZDF-Fernsehgarten“-Auftritt, da sie kurzfristig krank wurde. Verwendete Quellen: instagram.com/vanessaneigert