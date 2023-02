Schlagerstar Andreas Gabalier wird Chefredakteur: Eigenes Magazin angekündigt

Im Frühjahr dieses Jahres wird die erste Ausgabe eines Andreas-Gabalier-Magazins erscheinen. Der Sänger selbst wird Chefredakteur.

Die riesige Fangemeinde des österreichischen Schlagerstars Andreas Gabalier (38) darf sich freuen. Noch diesen April soll ein neues Magazin auf dem Markt erscheinen, das sich komplett um den „Volks-Rock‘n‘Roller“ dreht. Das Besondere daran: Gabalier selbst wird Chefredakteur der Zeitschrift sein. Das hat die „Red Bull Media House Publishing“, die das Presseerzeugnis verlegen wird, in einer Mitteilung bekannt gegeben.

In dem Heft wird der Sänger von seiner musikalischen Laufbahn, seinen Freunden, der Familie und seiner Kindheit erzählen. Seinen Fans möchte er sein Haus in der Ramsau zeigen und Fotos mit ihnen teilen, die er von seiner Mutter Huberta bekommen hat. Andreas Gabalier selbst sagt, dass er die Monate vor dem Tourbeginn intensiv für die Arbeit am Magazin nutzt. Es sei „ein super Gefühl“, den eigenen Weg mit allen Höhen und Tiefen einmal selbst zu beschreiben. „Das macht das Magazin sehr persönlich“, verspricht er.

Erstausgabe soll rechtzeitig zum Tourstart erscheinen

Mit seiner „Dirndl-Wahnsinn-Hulapalu!“-Tour wird der Schlagerstar am 28. April 2023 in der Berliner Mercedes-Benz Arena starten. Pünktlich zum Beginn der Tour soll das Magazin dann bei den Konzerten an den Merchandise-Ständen erhältlich sein. Das Heft soll aber auch im regulären Zeitschriftenhandel erhältlich sein und kann online schon vorbestellt werden. Es wird in einer Auflage von 140.000 Stück in Deutschland, Österreich, der Schweiz und Südtirol erscheinen.