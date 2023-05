Ex Anna-Carina Woitschack über angebliches Alkoholproblem von Stefan Mross: „Anderer Mensch, wenn er getrunken hat“

Von: Sarah Wolzen

Bevor am 7. Mai die neue Staffel von „Immer wieder sonntags“ beginnt, teilt Anna-Carina Woitschack gegen Ex Stefan Mross aus. Der soll ein starkes Alkoholproblem haben. Mross wehrt sich gegen die Vorwürfe.

Rust – Im Jahr 2016 kamen sie zusammen, seit 2020 waren sie verheiratet. Im November 2022 folgte dann der Schock für viele Schlagerfans: die Ehe von Stefan Mross (47) und Anna-Carina Woitschack (30) war am Ende. Zwar beteuerte das einstige Traumpaar stets, im Guten auseinander gegangen zu sein, doch die Vorwürfe, die Anna-Carina Woitschack nun gegen ihren Noch-Ehemann erhebt, lassen einen anderen Schluss zu.

Anna-Carina Woitschack überzeugt, dass Stefan Mross ein Alkoholproblem hat

Gerüchte darüber, dass der „Immer wieder sonntags“-Moderator gerne mal zu tief ins Glas schaue, gab es schon lange. Doch nun erklärt Anna-Carina Woitschack, dass Stefan Mross sogar ein richtiges Alkoholproblem habe. Im Interview mit bild.de verrät die ehemalige Puppenspielerin: „Ja. Sein Umfeld weiß das. Unsere Freunde und ich haben ihn jahrelang gebeten, er solle sich endlich professionelle Hilfe holen. Er hatte es mir versprochen. Ich habe ihn darin bestärkt, denn allein schafft er es nicht, vom Alkohol loszukommen.“

Stefan Mross sei während der gemeinsamen Ehe immer wieder in alte Verhaltensmuster zurückgefallen – ein Zustand, den die Schlagersängerin irgendwann nicht mehr habe ertragen können. Er habe es „leider nicht geschafft, das Problem anzupacken und zu lösen“, so Anna-Carina Woitschack weiter. Unter Alkoholeinfluss sei der 47-Jährige ein ganz anderer: „Er ist ein komplett anderer Mensch, wenn er getrunken hat. Nicht mehr der charmante Spitzbube.“

Anna-Carina Woitschack behauptet, ihr Ex Stefan Mross habe ein Alkoholproblem - der widerspricht © IMAGO / HOFER & IMAGO / Hartenfelser

Alkoholproblem? Stefan Mross wehrt sich gegen die Vorwürfe

Doch was sagt Stefan Mross selbst zu den Anschuldigungen? Gegen die Vorwürfe die seine Ex gegen ihn erhebt, wehrt sich der Moderator vehement. Über seine Anwältin Patricia Cronemeyer lässt er bild.de mitteilen: „Ich habe kein Alkoholproblem. Es ist richtig, dass ich viel Freizeit hatte und privat eine schwere Zeit durchgemacht habe. Privat habe ich dann auch mal etwas getrunken. Das hat jetzt aber ein Ende, da meine Arbeit wieder beginnt“.

Was Anna-Carina Woitschack dazu bewogen hat, ausgerechnet wenige Tage vor dem Staffelauftakt von „Immer wieder sonntags“ derartig gegen ihren Ex zu schießen, weiß wohl nur sie selbst. Zumal gerade erst bekannt wurde, dass sie selbst trotz der Trennung wieder in der Schlagershow auftreten werde. Ob der Auftritt nach diesen Vorwürfen tatsächlich noch stattfinden wird? Man darf gespannt sein.

Zwar läuft es in Liebesdingen wieder äußerst gut bei Stefan Mross, der inzwischen mit Anna-Carina Woitschacks ehemaligen besten Freundin Eva Luginger (35) zusammen ist, doch geriet der 47-Jährige erst kürzlich schon einmal in negative Schlagzeilen. Wegen einer Schlägerei in einem Hotel ist er nun vorbestraft und musste sogar um seinen Job bei „Immer wieder sonntags“ bangen. Verwendete Quellen: bild.de