Nur noch 42 Kilo: Schlagerstar Antonia wegen Burnout völlig am Ende

Das Leben als Volksmusikstar ist kein Zuckerschlecken: Niemand weiß das besser als Antonia aus Tirol. 2007 erlitt die heutige Rocksängerin einen Burnout.

Dass Schlagerstars ein unglaubliches Arbeitspensum zu bewältigen haben, ist kein großes Geheimnis. Live-Konzerte, TV-Auftritte und Ballermann-Shows fordern unheimlich viel Kraft und darüber hinaus müssen natürlich auch neue Alben aufgenommen werden. Antonia aus Tirol (42) war über 20 Jahre lang erfolgreich als Schlagersängerin unterwegs, bevor sie 2020 ihren Abschied bekanntgab. Mittlerweile macht sie unter dem Künstlernamen Antonja Rockmusik.

Ihr Aufstieg zum gefeierten Volksmusikstar brachte sie jedoch an den Rand ihrer Kräfte: Bereits 2007 erkrankte die Österreicherin an einem Burnout und musste in der Klinik behandeln werden. „Ich habe es damals gar nicht so realisiert, dass mir alles zu viel wurde“, offenbart die Künstlerin im Gespräch mit t-online.de. Sogar nach ihrem Burnout habe sie gedacht: „Was wollt ihr denn? Ich schaff‘ das schon“.

Erst als Antonja Jahre später Fotos von sich selbst sah, sei ihr bewusst geworden, wie kritisch ihr Zustand damals war. Ihr Gewicht war alarmierend nach unten geschnellt. „Ich war abgemagert bis auf die Knochen, wog nur noch 42 Kilo. Ich hatte seinerzeit einen schlimmen Magen-Darm-Infekt, habe deshalb kaum was gegessen. Bis ich dann nach einem Auftritt in Düsseldorf zusammengebrochen bin“, berichtet sie.

Antonja: Konzertabsagen kamen für sie nicht infrage

Trotz Burnout stand Antonja schnell wieder auf der Bühne und gab für ihre Fans Vollgas. Sie habe es damals „einfach jedem recht machen“ wollen. „Wenn ich auf die letzten 20 Jahre zurückblicke, komme ich auf über 4.000 Auftritte. In all der Zeit habe ich davon maximal vier abgesagt. Ich habe selbst mit Fieber auf der Bühne gestanden, sogar mit einem Steißbeinbruch“, erzählt die Musikerin. Sie habe unbedingt vermeiden wollen, ihre Fans zu enttäuschen, die schließlich zahlreich erschienen waren, um sie live zu sehen. „Da konnte ich nicht einfach sagen: ‚Nee, ich trete jetzt nicht auf.‘ Abzusagen hätte ich nicht mit mir vereinbaren können.“

Der Wechsel zur Rockmusik hat Antonja jedenfalls gut getan. „Meine ganze Seele hat quasi danach geschrien. Und nur wenn diese gesund ist, ist es auch der Körper“, erklärt sie.