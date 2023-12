Schlagerstar Beatrice Egli begeistert Fans als „Weihnachtsengel“

Drucken Teilen

Die deutschsprachige Schlagerbranche steckt bis über beiden Ohren in den Vorbereitungen für die Feiertage. Beatrice Egli sorgte auch bei Instagram für Weihnachtsstimmung.

Pfäffikon – Nicht mehr lange und es ist endlich Weihnachten! Die Adventszeit ist im vollen Gange, es werden Geschenke eingekauft und Wohnungen festlich geschmückt. Auch das Who-is-who der deutschsprachigen Schlagerbranche macht sich derzeit für die kommenden Feiertage bereit. Beatrice Egli (35) gewährte ihren Followern auf Instagram zuletzt sogar einen Einblick in ihre privaten Weihnachtsvorbereitungen.

Beatrice Egli macht sich Gedanken über ihre Weihnachtsdekoration

Die ehemalige „Deutschland sucht den Superstar“-Siegerin veröffentlichte ein Foto, das sie beim Schmücken ihres Christbaumes zeigt. Und wie zu erwarten, kommt der Schnappschuss bei ihrer Fangemeinde hervorragend an. In dem Post zeigt sich Beatrice Egli selig lächelnd vor einem funkelnden Weihnachtsbaum. Der Schmuck ist traditionell in Rot und Gold gehalten, im Hintergrund ist sogar eine weitere glitzernde Tanne zu erkennen.

Helene Fischer, Beatrice Egli und Maite Kelly: Schlagerstars zeigen sich ungeschminkt Fotostrecke ansehen

Auch das Outfit der Schlagerprinzessin, die sonst für ihre farbenfrohe Kleiderwahl bekannt ist, erscheint ausnahmsweise eher klassisch. Die Kombination aus einem cremefarbenen Longsleeve, einer Satinhose in derselben Farbe und einem goldenen Gürtel lässt Egli außerdem beinahe wie einen Weihnachtsengel aussehen. „Wer von euch hat schon einen Weihnachtsbaum zu Hause stehen? Und wie ist er geschmückt?“, will der Schlagerstar von seinen Fans wissen. „Seid ihr eher traditionell unterwegs oder doch eher Team ‚viel hilft viel‘?“

Beatrice Egli wird von ihren Instagram-Fans mit Komplimenten überhäuft

Mit ihrem Weihnachtsbeitrag scheint Beatrice Egli bei ihren Fans genau ins Schwarze getroffen zu haben. In der Kommentarspalte des Instagram-Postings häufen sich die Komplimente und bei vielen Usern scheint das Festtagsfoto eine ganz bestimmte Assoziation hervorzurufen. „Weihnachtsengel“, „ein Christkind“ und „ein bezaubernder Engel“ sind nur einige der Vergleiche, die Fans der Schweizerin unter dem Bild ziehen.

Weihnachtszeit ist auch „Traumschiff“-Zeit. Den ZDF-Dampfer steuert derzeit bekanntlich ihr Schlager-Kollege Florian Silbereisen. Und auch Beatrice Egli selbst will beim „Traumschiff“ mitspielen. Verwendete Quellen: Instagram