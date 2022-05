„Ist schon hart“: Beatrice Egli bekommt nach durchzechter Partynacht gebrauchtes Hotelzimmer

Von: Lisa Klugmayer

Nach einer langen Partynacht hatte sich Beatrice Egli auf ein gemütliches Bett gefreut. Doch im Hotelzimmer angekommen dann die Ernüchterung: In ihrem Bett hat bereits jemand anderes geschlafen. Genervt erzählt die Schlagersängerin ihren Instagram-Fans von ihrer Misere.

Beatrice Egli musste lange darauf warten, nun kann die Schlagersängerin aber wieder regelmäßig feiern gehen. Gesagt, getan, ließ sie es vor wenigen Tagen so richtig krachen. Doch nach der Partynacht wartet im Hotelzimmer die Ernüchterung: Das Hotel hat ihr ein benutztes Zimmer gegeben. Ihren Frust lässt Beatrice Egli (Leben und Karriere des Schlagerstars) nachts um zwei Uhr via Instagram freien Lauf.

„Ist schon hart“: Beatrice bekommt nach durchzechter Partynacht gebrauchtes Hotelzimmer

„Samstagsnacht. Ich habe heute gefeiert und war Überraschungs-Gast!“, freut sich Beatrice Egli in ihren Instagram-Storys. „Ich hoffe, auch ihr feiert heute das Leben! Wünsche euch einen schönen, stimmungsvollen Samstag!“, verabschiedet sich die Schlagersängerin und stürzt sich ins wilde Partyleben.

Ein paar Stunden später meldet sich Beatrice Egli (Die erfolgreichsten deutschen Schlagersänger aller Zeiten) erneut bei ihren 449.000 Instagram-Fans, allerdings diesmal weniger gut gelaunt. „Ich bin gerade im Hotel angekommen und mein Bett ist schon gebraucht“, so die Schlagersängerin genervt. „Das ganze Hotelzimmer ist schon gebraucht. Nachts um 2, wenn man nur einen kurzen Schlaf vor sich hat und ein Zimmer auf einem wartet, das ist hart“.

Nach drei Versuchen: Beatrice Egli bekommt doch noch ein frisches Hotelbett

„Der dritte Versuch hat dann geklappt“, gibt Beatrice Egli ihren Fans schließlich Bescheid. „Ich habe ein frisches Bett, wo noch keiner drin lag. Ein frisches Badezimmer, was noch nicht gebraucht ist. Es wird eine kurze Nacht, aber in einem frischem Bett. Was für ein Luxus“, freut sich die Schlagersängerin. Ja, manchmal sind es die kleine Dinge, die einem glücklich machen.

