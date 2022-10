Neue Liebe? Schlagerstar Beatrice Egli mit unbekanntem Mann in Berlin gesichtet

Von: Lisa Klugmayer

Ist das Single-Dasein von Beatrice Egli nun vorbei? Im Netz sind ein paar verdächtige Fotos von der Schlagersängerin und einem Unbekannten aufgetaucht. Noch schweigt sie zu den Gerüchten.

Berlin - Beatrice Eglis Beziehungsstatus beschäftigt ihre Fans immer wieder. Kaum kommt sie einem Mann auch nur ein bisschen näher, brodelt die Gerüchteküche. So auch jetzt: Der Schlager-Star wurde nämlich mit einem Unbekannten in Berlin gesehen.

Abwechselnd wird Beatrice Egli eine Beziehung mit Florian Silbereisen oder Andreas Gabalier angedichtet. Nun soll ein dritter, noch unbekannter Mann im Liebes-Wirrwarr rund um die Schlagersängerin mitmischen. Aber zeigen die neuen Fotos von Beatrice Egli mit dem Unbekannten, die gerade im Netz kursieren und RTL vorliegen, tatsächlich ihren neuen Freund?

Tatsächlich sieht man nicht viel: Gut gelaunt steigt Beatrice Egli aus ihrem Wagen in Berlin-Mitte. Passend zum Herbst trägt sie einen orangefarbenen Schal, der perfekt zu ihrem restlichen Look in Erdfarben passt. Dabei lächelt sie ihren mysteriösen Begleiter an, der ihr mit dem Gepäck im Kofferraum hilft. Er hat wellige braune Haare und trägt legere Kleidung: eine beige Jogginghose und einen dunkelblauen Cardigan.

Gerüchteküche brodelt: Beatrice Egli und ihr Management schweigen

Das allein reicht schon, um die Gerüchteküche anzuheizen. Beatrice Egli, eine der größten deutschen Schlagerstars aller Zeiten, ist für die Aufzeichnung ihrer eigenen Schlagershow in der Landeshauptstadt, wie sie auf Instagram verrät. Zu den Gerüchten äußert sie sich allerdings nicht. tz.de hat beim Management der Schlagersängerin nachgefragt, in welcher Beziehung sie mit dem Mann steht, bis dato aber keine Antwort erhalten.

Auch Lukas Podolski war vor wenigen Wochen Anwärter auf den neuen Freund von Beatrice Egli. Die beiden landeten nämlich nicht nur gemeinsam im Bett, irgendwann liegt die Schlagersängerin sogar auf dem Fußballer. Damit haben Beatrice Egli und Lukas Podolski wohl nicht gerechnet, als sie zugesagt haben, in der RTL-Show „Denn sie wissen nicht, was passiert!“ ein paar Quizfragen zu beantworten. Verwendete Quellen: RTL

