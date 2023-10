Schlagerstar Christian Lais: Seine Mutter sagte ihren eigenen Tod voraus

Anfang 2017 verlor Christian Lais seine geliebte Mutter. Der Schlagerstar erinnert nun mit seinem neuen Album an sie und spricht von gruseligen Vorahnungen vor ihrem Tod.

Kandern – Christian Lais (60) ist der Schlagerwelt durch seine gefühlsvolle Stimme und seine tiefsinnigen Texte bekannt. Das Album, das er nun veröffentlichte, hat davon mehr als genug. Es ist Lais‘ Art, von seiner geliebten Mutter Christa Abschied zu nehmen, die bereits Anfang 2017 im Alter von 73 Jahren verstarb. „Anders“ heißt die Platte, mit der er an seine Mutter, die bereits Tage vor ihrem Tod wusste, dass sie nicht mehr lange leben würde erinnern will.

Christian Lais‘ Mutter wusste, wann sie sterben würde

Die Mutter des Schlager-Stars war 2017 verstorben, als der Sänger im Karibik-Urlaub war. Im Interview mit dem SWR4 erinnert er sich daran zurück: „Ich habe zu ihr gesagt: ‚Ich fliege jetzt in die Karibik, du kriegst mich zwei Wochen nicht mehr, nur, dass du nicht probierst, anzurufen.‘“ Die Antwort seiner Mutter sei gewesen: „Wenn du zurückkommst, Junge, bin ich tot.“

Der Satz habe Lais auch die Tage danach nicht losgelassen, weshalb er seine Mutter noch einmal zurückrief. „Es ist alles okay, Junge, ich verabschiede mich jetzt. Wenn du zurückkommst, lebe ich nicht mehr“, soll sie am Telefon gesagt haben.

Musik soll an sie erinnern: Christian Lais widmet Mutter neue Songs

Zuerst dachte Christian Lais noch, seine Mutter wolle ihm den Urlaub vermiesen, doch sie sollte Recht behalten. Als er in der Karibik war, bekam er schließlich den Anruf vom Pflegeheim: Seine Mutter war verstorben. „Das willst du einfach nicht glauben“, erinnert sich der Sänger. Trotz ihrer eigenen Voraussage kam die Nachricht überraschend, weil seine Mutter eigentlich „fit wie ein Turnschuh“ gewesen sei. Am Ende war es ein plötzlicher Herzstillstand gewesen, den niemand hatte vorausahnen können.

2017 verlor Christian Lais seine geliebte Mutter. Nun berichtete der Schlagerstar von ihren gruseligen Vorahnungen kurz vor ihrem Tod. © IMAGO/Guenter Hofer/SchwabenPress

Um seiner Mutter zu gedenken, hat Lais auf seinem Album auch den Song „Ich leb’ jetzt für zwei“ veröffentlicht. Damit versuche er, weiterzumachen und seine geliebte Mutter an allem teilhaben zu lassen, was er erlebt: „Wir hatten so ein inniges Verhältnis, bis dato hätte ich nie gedacht, dass sowas passiert.“

Verwendete Quellen: MDR