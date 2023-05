Desaster für Beatrice Egli und ihre neue Band: Konzert nur zu einem Drittel ausverkauft

Beatrice Egli trat am Wochenende in Waghäusel in Baden-Württemberg auf. Die Schweizer Schlagersängerin spielte dabei vor einem überschaubaren Publikum.

Waghäusel - Beatrice Egli (34) war am vergangenen Samstag einer der Stargäste des Musikfestivals „Zucker Wag & Häusel“ in Waghäusel im Landkreis Karlsruhe. Die bekannte Schweizer Sängerin musste jedoch verkraften, dass sie nicht vor einer großen Menge performte. Wie die Zeitung „Badische Neueste Nachrichten“ berichtet, soll die Konzertlocation nahe der Waghäuseler Eremitage nur zu einem Drittel gefüllt gewesen sein. Demnach hätten eigentlich „einige hundert Zuschauer mehr“ in das Palastzelt gepasst.

„Ich hätte erwartet, dass um diese Zeit vor der Bühne schon richtiges Gedränge herrscht“, erklärte eine Konzertbesucherin der Zeitung vor Ort. Normalerweise sei Beatrice Egli schließlich stets ein Publikumsmagnet. Ein anderer Besucher sah die Wohnzimmer-Konzert-Atmosphäre als Vorteil: „Ist doch toll, dass man heute vor der Bühne ganz entspannt stehen und das Geschehen auf der Bühne hautnah erleben kann.“

Beatrice Egli nach langer Pause zurück

Nach dem Supporting Act Saskia Leppin (37) soll Egli gegen 21 Uhr auf die Bühne getreten sein. In einem neongrünen Jumpsuit performte die Sängerin, sorgte trotz kleinerem Rahmen für ausgelassene Stimmung und freute sich über „meine erste Liveshow mit Band nach einer langen Pause“. Es sei „einfach wunderschön, zurück zu sein, endlich die neue Show präsentieren zu können, und es tut gut, so voller Liebe empfangen zu werden“.

Eigentlich ist Beatrice Egli als Schalgersängerin megaerfolgreich. Bei einem Konzert in Waghäusel bliebt der erwartetet Ansturm jetzt allerdings aus © IMAGO / nicepix.world

Nicht nur auf der Bühne ist die Musikerin unterwegs. Die Schweizer Schlagersängerin, die 2013 die zehnte Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“ gewonnen hat, startet bald ein weiteres Projekt. In ihrem Podcast „Extrem Egli“ spricht Beatrice Egli in jeder Folge mit einer bekannten Person und verspricht „Adrenalin, Emotionen und ... Überraschungen“. Verwendete Quellen: Bnn.de