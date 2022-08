Schlagerstar Florian Silbereisen fehlt als Einziger bei der Jubiläumsshow von Andrea Berg

Von: Lisa Klugmayer

Teilen

Mit 15.000 Fans und den größten Schlagerstars Deutschlands feiert Andrea Berg ihr großes Bühnenjubiläum - nur Florian Silbereisen fehlt. (Fotomontage) © IMAGO/Revierfoto & IMAGO/Bildagentur Monn

Mit 15.000 Fans und den größten Schlagerstars Deutschlands feiert Andrea Berg ihr großes Bühnenjubiläum. Eine Sache verwundert aber doch. Obwohl Florian Silbereisen auf ihrem neuen Album singt, steht der Schlagerstar als einziger Duettpartner in Aspach nicht auf der Bühne.

Aspach - Andrea Berg feiert 30-jähriges Bühnenjubiläum. Das muss natürlich gefeiert werden - und zwar mit einer zweitägigen Schlager-Sause. Dazu hat die Schlagersängerin das Who-is-Who vom deutschen Schlager eingeladen. Geht man die Gästeliste durch, fehlt allerdings ein Name: Florian Silbereisen.

Beatrice Egli, Nino de Angelo und Kerstin Ott: Andrea Berg lässt es mit Schlager-Kollegen krachen

Am 6. August ist es so weit: Andrea Berg verwandelt das beschauliche Aspach in ein Schlager-Mekka. Gemeinsam mit 15.000 Fans und vielen, vielen Schlagerstars feiert sie ihr 30-jähriges Bühnenjubiläum. Gedreht wurde das TV-Spektakel bereits am 29. und 30. Juli, weswegen die ersten Bilder nun ihren Weg ins Netz finden - und Fans können sich auf etwas Großes gefasst machen.

Nino de Angelo und Andrea Berg Hand in Hand: Die beiden Schlagerstars gaben 100 Prozent für ihre 15.000 Fans. © IMAGO / HOFER

Hand in Hand im knappen Cut-Out-Kleid mit Nino de Angelo, auf dem Motorrad mit Kerstin Ott oder in der Fan-Menge mit Beatrice Egli: Andrea Berg ließ es in ihrer Jubiläumsshow so richtig krachen. Und all die Duettpartner ihres Albums „Ich würds wieder tun“ leisteten ihr Gesellschaft - alle bis auf Florian Silbereisen. Der Schlagerstar fehlte an beiden Abenden.

Schlagerstar Florian Silbereisen fehlt als Einziger bei der Jubiläumsshow von Andrea Berg

Florian Silbereisen ist nicht nur einer der erfolgreichsten Schlagerstars aller Zeiten und singt zusammen mit Andrea Berg auf ihrem neuen Album ein Duett. Trotzdem glänzte er bei „30 Jahre Andrea Berg“ mit Abwesenheit. Hatte er also andere berufliche Verpflichtungen oder gar private? War er nicht eingeladen oder hat er abgesagt? Bis dato haben sich weder Florian Silbereisen noch Andrea Berg dazu geäußert.

Transparent, kurz und aus Leder: Die ausgefallensten Outfits von Andrea Berg Fotostrecke ansehen

Vielleicht muss sich Florian Silbereisen aber auch noch vom großen „Schlagercomeback.2022“ erholen. Bei der TV-Show jagte ein Highlight das nächste. Da kam auch der Showmaster ganz schön ins Schwitzen. Beatrice Egli verpasste Florian Silbereisen deshalb nach der Show eine dicke Abkühlung. Verwendete Quellen: ZDF/ 30 Jahre Andrea Berg