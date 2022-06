Zusammen bei Billie Eilish: Giovanni Zarrella erfüllt sich mit seiner Tochter einen Traum

Von: Jonas Erbas

Giovanni Zarrella führte seine Tochter auf das Billie-Eilish-Konzert in Köln aus (Fotomontage) © Eibner/Imago & Screenshot/Instagram/Billie Eilish

Megashow in Köln: Weil US-Popstar Billie Eilish in der Lanxess Arena gastierte, führte Schlagersänger Giovanni Zarrella seine Tochter zu einem Konzertabend aus. Damit hat er den beiden einen Herzenswunsch erfüllt.

Köln - US-Popstar Billie Eilish ist aus der Musikwelt praktisch nicht mehr wegzudenken: Noch als Minderjährige eroberte die Sängerin erst ihr Heimatland USA, dann die ganze Welt. Auch Schlagerstar Giovanni Zarrella (alle News zum Schlagersänger) hat sich von dem Hype anstecken lassen – genau wie seine Tochter, mit der er nun endlich ein Konzert der „Bad Guy“-Interpretin in der Kölner Lanxess Arena erleben durfte.

Giovanni Zarrella mit Tochter bei Konzert – Schlagerstar bei Billie-Eilish-Show in Köln

Sage und schreibe sieben Grammys hat Billie Eilish in den Jahren 2020 (fünf) und 2021 (zwei) abgestaubt und ist damit bereits in jungen Jahren ganz oben angekommen. Klar, dass es sich Schlagerstar, Entertainer und Wahlkölner Giovanni Zarrella (die erfolgreichsten deutschen Schlagersänger) nicht entgehen ließ, seine berühmte Kollegin bei deren Konzert in der Rheinmetropole zu bestaunen.

In Begleitung seiner Tochter genoss der Deutsch-Italiener das Billie-Eilish-Konzert in den Rängen mit bestem Blick auf die Bühne – ein Traum, den die beiden sich nun endlich erfüllen konnten: „Bucket List: Mit meiner Prinzessin zu einem Billie-Eilish-Konzert gehen“, schrieb der Schlagersänger (die Künstlernamen der Schlagerstars und ihre echten Namen) bei Instagram und setzte dahinter ein Haken-Emoji. Mission erfüllt!

Schlagersänger Giovanni Zarrella richtet schöne Worte an Tochter – „Papas ganzer Stolz“

An seine Tochter richtete Giovanni Zarrella indes in den Hashtags seines Instagram-Posts warme Worte, nannte sie „Papas ganzer Stolz“ und freute sich „die wirklich wichtigen Dinge“ mit ihr genießen zu können.

Der Schlagerstar ist ein echter Familienmensch – und packte kürzlich im MDR bei „Riverboat“ über seine Mama aus: Die habe Giovanni Zarrella wegen einer hohen Clubrechnung einst gerügt und ihm „die Leviten gelesen“. Verwendete Quellen: instagram.com/giovannizarrella