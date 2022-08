„Bin noch fit“: Heino denkt auch nach 60 Jahren noch nicht ans Aufhören

Teilen

Heino feierte 1956 sein Bühnendebüt © IMAGO/Hofer

Schlagerstar Heino denkt noch lange nicht über sein Karriereende nach. Für die Bühne fühlt er sich allemal fit genug.

Bad Münstereifel – Er steht bereits seit mehreren Jahrzehnten erfolgreich auf der Bühne, doch ans Aufhören denkt er noch lange nicht: Schlagerstar Heino (83) will auch in seinem stolzen Alter keinesfalls schon das Handtuch werfen. Wie er im Interview mit RTL vor einem seiner Konzerte verriet, will Heino so lange wie möglich Auftritte absolvieren. Und bisher sieht es noch nicht danach aus, als würde es ihm bald langweilig werden. Einen Grund gibt es jedoch, aus dem der Sänger seine Karriere vorzeitig beenden würde.

„Ich bin noch fit und werde noch lange versuchen zu singen“, erzählt Heino den Mitarbeitern des TV-Senders vor seiner Performance. Für die Bühne reiche seine Energie allemal und außerdem habe er noch immer Spaß an seinen Gesangseinlagen. Dabei immer an seiner Seite: Heinos Frau Hannelore (80), die ihn zu all seinen Engagements begleitet. Doch was würde Heino tun, wenn Hannelore sich irgendwann zu alt für die vielen Reisen fühlt?

Heino würde seine Karriere nur für Hannelore vorzeitig beenden

Wie Heino im RTL-Interview weiter verrät, sei Hannelores Unterstützung ein Grund, aus dem der „Blau blüht der Enzian“-Interpret heute noch auf der Bühne stehe. Ohne seine Ehefrau an seiner Seite hätte auch Heino nicht so viel Spaß an seinen Konzerten, beteuert er. Sobald Hannelore also die Reißleine zieht, ist auch für Heino Schluss. „Wenn Hannelore mal sagen würde, sie kann nicht mehr mitgehen und sie schafft das alles nicht mehr, würde ich mir auch überlegen, das alles nicht mehr zu tun.“

Diese Entscheidung würde Heino jedoch keinesfalls nur aus praktischen Gründen treffen. Vor allen Dingen wolle er weiterhin den Großteil seiner Zeit mit seiner Liebsten verbringen. „Und wenn Hannelore das nicht mehr so kann, wie sie das jetzt noch kann, dann habe ich auch keinen Spaß mehr“, erzählt Heino weiter. Heino-Fans hoffen also, dass sowohl ihr Idol als auch seine Hannelore noch lange gesund bleiben!