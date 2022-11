Schlagerstar Helene Fischer bekommt großes Lob von Mary Roos

Hier macht eine Musiklegende einer anderen eine Liebeserklärung. Mary Roos lobt nämlich jetzt Schlagerqueen Helene Fischer und nennt sie eine „eine wunderschöne, kluge Frau.“ (Fotomontage) © IMAGO/Stephan Wallocha & IMAGO/Andreas Weihs

Hamburg - Als sie 1949 in Bingen am Rhein als Marianne Rosemarie geboren wird, konnte noch keiner ahnen, zu welcher Schlagerlegende Mary Roos (73) heranwachsen wird. Als sie mit gerade einmal neun Jahren vor 800 Leuten auf der Bühne stand, wurde ein Musikproduzent auf sie aufmerksam. 14 Jahren später holt sie mit ihrem Hit: „Nur die Liebe lässt uns leben“ den dritten Platz für Deutschland in dem Grand Prix (Eurovision Song Contest) 1972. Mittlerweile zählt sie also zu den Schlagergrößen der deutschen Musikgeschichte.

Schlagersängerin Mary Roos begeistert seit Jahrzehnten ihre Fans © Hendrik Schmidt / dpa

Momentan ist sie mit Kabarettist Wolfgang Trepper (61) auf der Programmtour „Mehr Nutten, mehr Koks – scheiß auf die Erdbeeren“ unterwegs. Auf dieser kündigte Wolfgang bei ihrer ersten Show Mary als die „Helene Fischer aus der Bronzezeit“ an. Wie die Sängerin darauf reagiert, erzählt sie in einem Interview mit Lars Haider, Chefredakteur des „Hamburger Abendblatt“ für den Podcast „Entscheider treffen Haider“. „Ich dachte, ich falle aus meinen Schuhen raus“, erzählte die Musikerin. Es schien ihr jedoch nicht viel auszumachen, mit Helene Fischer (38) verglichen zu werden, denn der Schlagerstar sagt über Helene: „Sie ist ein Superstar, und das zu Recht.“

Mary Roos schwärmt über Schlagerstar Helene Fischer

Mary scheint aus der Schwärmerei gar nicht mehr herauszukommen. Sie erzählt über ihre erste Begegnung mit Helene: „Als ich sie das erste Mal gesehen habe, habe ich gedacht: Boah, was ist das für ein Talent, von der werden wir noch sehr viel hören.“ Außerdem fügt sie noch hinzu: „Sie ist trotz des Erfolges sehr normal und natürlich geblieben, eine wunderschöne, kluge Frau, die singen kann wie keine andere.“ Hier werden die Fans also Zeugen von einem ganz besonderen Liebesgeständnis - von der einen Schlagerlegende zur anderen Schlagerikone.