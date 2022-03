Helene Fischer liefert Musik für neues Peloton-Programm

Der Sportartikelhersteller Peloton (Symbolbild) setzt auf die Musik von Helene Fischer (Fotomontage) © Britta Pedersen/Rolf Vennenbernd/dpa/picture alliance

Soundtrack zum neuen Kursprogramm von Peloton: Helene Fischer steuert die Musik zu dem Training bei. Die Firma vertraut seit Längerem auf das Zusammenspiel von Musik und Sport.

Ammersee - Peloton-Nutzer und Fans von Schlagerstar Helene Fischer (37) dürfen sich in Zukunft darauf freuen, ihr Fitness-Programm zu der Musik der Künstlerin zu absolvieren. Die Sängerin arbeitet Berichten von Horizont.net zufolge in ihrer Helene Fischer Art Series mit dem Fitnessunternehmen zusammen. Dabei tritt sie in die Fußstapfen zahlreicher anderer Stars wie David Bowie, Beyoncé oder auch Miley Cyrus, die zuvor Soundtracks zum Peloton-Programm beisteuerten.



Der Meinung von Marketing Director Anke Drewicke zufolge erfülle Peloton mit dem neuen Kursprogramm zahlreichen Mitgliedern den bereits seit Längerem gehegten Wunsch, ihr Training auch zu der Musik des Schlagerstars absolvieren zu können. Drewicke verkündete in einem Statement: „Die deutsche Peloton Community ist in Sachen Musikvorlieben sehr breit aufgestellt. Darunter sind auch viele Schlagerfans, die sich schon lange Kurse mit Helene Fischers Musik gewünscht haben. Und entsprechend unserer Members First Philosophie freuen wir uns sehr, ihnen jetzt diesen Wunsch erfüllen zu können.“

Helene Fischer steuert Musik für neues Peloton-Programm bei

Der Soundtrack zu dem Peloton-Fitnessprogramm der Künstlerin startete am 15. März und beinhaltet insgesamt vier verschiedene Kurse, die für alle Peloton-Mitglieder über die App, die Peloton Bikes und das Laufband Tread, verfügbar sind. In dem Helene Fischer Run-Kurs werden die Peloton-Mitglieder von dem deutschen Tennisstar Angelique Kerber (34) begleitet werden. Die Bewerbung des neuen Kursprogramms soll über die Social-Media-Plattformen erfolgen, wobei eine Paid-Media-Kampagne nach Auskunft des Unternehmens für das Programm jedoch nicht geplant sei.