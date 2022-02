Schlagerstar Ireen Sheer spricht über ihre Krankheit: „Mir drohte ein Leben im Rollstuhl!“

Von: Jennifer Kuhn

Sängerin Ireen Sheer während der Aufzeichnung der MDR - Fernsehshow „Die große Show zum Muttertag“ © IMAGO / STAR-MEDIA

Schlagersängerin Ireen Sheer musste sich im vergangen Jahr einer Rücken-Operation unterziehen. Nun spricht die 73-Jährige zum ersten Mal über ihr schweres Schicksal.

München - Im November 2021 gab Schlagerstar Ireen Sheer ihr Karriere-Aus bekannt. Ende es letzten Jahres offenbarte die 73-Jährige auch, dass es ihr gesundheitlich nicht gut ginge. Anfang September unterzog sie sich sogar einer schweren Rücken-Operation aufgrund eines verengten Spinalkanals der Halswirbelsäule. Nun offenbarte die Sängerin, wie schlimm es wirklich um sie stand und was ihre größte Ängste waren. Schon im Januar musste sie ins Krankenhaus - der Grund dafür war ein geschwollenes Auge.

Schlagerstar Ireen Sheer über ihre Krankheit: „Ich war niedergeschmettert!“

Auch wenn es Ireen Sheer wieder gut geht - wenn sie an die vergangenen Monate denkt, wird ihr dann doch nochmal ganz anders. In einem Interview mit Freizeitwoche sprach sie über ihre schwere Operation. „Ich war niedergeschmettert!“, so die 73-Jährige, als sie von ihrer Diagnose erfuhr. „Und dann die Aussage von mehreren Kapazitäten der Neurochirurgie, dass mir ein Leben im Rollstuhl droht, wenn ich mich nicht operieren lasse. Das war schon hart“, gab sie im Interview weiter zu. Für eine kurze Zeit verlor sie sogar ihre Stimme - ein schrecklicher Verlust für jede Musikerin und jeden Musiker. „Das war ganz fürchterlich. Es geht da ja nicht nur um die Kommunikation mit anderen Menschen sondern um das Singen, das mich die letzten 55 Jahre ausgefüllt hat“, hieß es. Für Ireen Sheer ist die Zeit auf der großen Schlagerbühne aber demnächst vorbei - viel lieber möchte sie ihre Zeit mit ihrem Mann verbringen. „Niemand weiß, wie viele Jahre man gesund und agil leben kann. Wenn ich im Musikbusiness bleibe, mein Mann managt mich ja, haben wir beide keine Zeit, unsere Zukunftspläne zu leben“, so Ireen Sheer. Eine Abschieds-Tournee wird es aber trotzdem noch geben.

Ireen Sheer geht auf Abschieds-Tour: „Ich werde versuchen, mich würdig zu verabschieden“

Die Konzerte, die sie auf ihrer Abschieds-Tour geben wird, werden voraussichtlich noch in diesem Jahr stattfinden. Was können ihre Fans vor Ort erwarten? „Ich hoffe, eine Gänsehautatmosphäre. Ich werde versuchen, mich würdig zu verabschieden, mit einem Querschnitt aus meinen bekannten Liedern und meinen Hits“, so die Schlagersängerin. Los geht es am 16. März in Brunsbüttel.