„Gefühlt 57 Spritzen“: Jürgen Milski hängt mit Schmerzen am Tropf

Von: Julia Hanigk

Teilen

Jürgen Milski berichtet seinen Fans vom Arztbesuch. © Screenshot Instagram/juergen.milski (3)

Jürgen Milski teilt auf Instagram einen Schockmoment mit seinen Fans. Mitten beim Wandern krümmt sich plötzlich eine obere Körperhälfte. Beim Arzt gibt er Einblicke, wie es jetzt weitergeht.

Köln - Jürgen Milski ist eigentlich bekannt für gute Laune und Schlagerlieder. Nun teilt er mit seinen Followern einen Wanderunfall, filmt, wie er plötzlich nur noch gekrümmt gehen kann. Seinen Fans gibt er ein Update direkt von der Krankenliege.

Jürgen Milski sucht Doktor auf - Ursache bisher unklar

„Als ich vor 3 Stunden losgegangen bin, war ich noch ganz gerade!! Was ist das bloß??“, schreibt Jürgen Milski unter einen kurzen Instagram-Clip. Darauf zu sehen: Der Schlagersänger und einstige „Big Brother“-Teilnehmer geht in absoluter Schieflage mit Stöcken. Mitten beim Wandern sei das plötzlich gekommen - ab der Hüfte ist alles nach links gekrümmt.

Nach diesem Schockmoment sucht Jürgen Milski einen Arzt auf, wie er in seiner Instagram-Story teilt. Was die Ursache ist, steht zu diesem Zeitpunkt aber noch nicht fest. „Ich muss jetzt erst mal in die Röhre. Da wird ein MRT gemacht, um der Ursache auf den Grund zu gehen, warum ich plötzlich in so rasender Geschwindigkeit so krumm geworden bin“, so Milski.

„Gefühlt 57 Spritzen“: Jürgen Milski hängt mit Schmerzen am Tropf

Immerhin für schnelle Abhilfe konnte zunächst gesorgt werden. „Nachdem er mir jetzt gefühlt 57 Spritzen in den Rücken gejagt hat, hat der Doc mir jetzt noch einen Tropf gelegt und jetzt sind die Schmerzen auch einigermaßen zu ertragen“, schildert Milksi. Die positive Einstellung lässt sich der Schlagerstar trotzdem nicht nehmen: „Ich bin auf jeden Fall mal gespannt. Denkt immer dran: Gesundheit ist das Wichtigste.“

Schon im Februar 2021 hatte Jürgen Milski eine schlimme Diagnose erhalten. Damals wurde ein Tumor im Kiefer von Jürgen Milski gefunden. Verwendete Quellen: instagram.com/juergen.milski