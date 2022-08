5 Jahre zusammen: Schlagerstar Kerstin Ott und Frau Karolina Köppen feiern Hochzeitstag

Schlagerstar Kerstin Ott und Frau Karolina Köppen feiern Hochzeitstag © Instagram: kerstinott_official

Seit fünf Jahren verheiratet, aber bereits seit 10 Jahren ein Paar. Kerstin Ott findet aufrichtige Worte der Liebe für ihre Karolina unter ihrem Instagram-Beitrag.

Heide – Das Schlager-Traumpaar um Kerstin Ott und ihre Karolina Köppen zeigt uns wieder einmal, wie schön Liebe sein kann. Es ist kein Geheimnis, wie sehr sich die zwei Turteltauben mögen und auch der Schlagerstar selbst macht kein Hehl daraus, was sie für ihre Karolina empfindet. Und das stellt die 40-Jährige auch mit ihrem neuesten Instagram-Post unter Beweis.

Anlässlich des fünften Hochzeitstages schreibt die „Die immer lacht“-Interpretin rührende Zeilen für ihre Liebste und teilt sie mit der Öffentlichkeit. Zur Feier des Tages posieren die Eheleute strahlend mit einem eisgekühlten Eistee für die Kamera und die über 160.000 Instagram-Fans. „Wir stoßen an“, leitet Ott die Zeilen unter dem Beitrag ein.

„Ich habe jeden Moment mit dir gebraucht“: So schön erklärt Kerstin Ott ihrer Karolina die Liebe

Vor 5 Jahren besiegelten die zwei Frauen ihre Liebe vor dem Altar, gehen aber schon seit 10 Jahren Seite an Seite. Es war nicht immer leicht, gibt die Sängerin zu. Das Paar habe so viel zusammen erlebt. Unzählige gemeinsame Momente, die nicht immer schön oder einfach waren. Momente des Glücks, der Hoffnung und der Traurigkeit. Es sind aufrichtige Worte der Liebe, die aus Kerstin sprechen.

Obwohl es Momente gab, in denen sich das Paar nicht einig oder niedergeschlagen war, erlebten die zwei auch die allerbesten Momente zusammen, heißt es von dem Schlagerstar. Kerstin Ott schreibt, sie habe nicht all diese Momente geliebt, aber jeden Moment mit ihrer Karolina gebraucht. Wie schön! Das finden auch die Anhänger des Schlagerstars und lassen fleißig rote Herzen in den Kommentaren regnen.

So offen Kerstin Ott über ihre tiefe Zuneigung spricht, so offen erzählt die Sängerin auch davon, wenn es mit ihrer Frau einmal knatscht. Kürzlich plauderte die Musikerin mal wieder aus dem Nähkästchen und verriet, dass im Hause Ott-Köppen auch mal so richtig die Fetzen fliegen können. Schlimm findet Kerstin die temperamentvollen Streitereien allerdings nicht, verriet sie dem Schlagerplanet Radio, denn es sei wichtig, genau da anzusetzen, wo der Schuh drückt.