Schlagerstar Kerstin Ott hat große Probleme: Zoom-Meeting läuft aus dem Ruder

Das kennt wohl jeder von uns: Manchmal will die Technik einfach nicht so wie wir. Auch Kerstin Ott kann davon ein Lied singen.

Heide - Das Musikgenre Schlager ist nicht unbedingt für seinen Hang zur Modernität bekannt. Da kam Sängerin Kerstin Ott (40), die mit ihrem Auftreten Geschlechterstereotype sprengt und aus ihrer Beziehung mit einer Frau keinen Hehl macht, gerade richtig. Die „Die immer lacht“-Interpretin brachte frischen Wind in den eingestaubten Schlager – doch auch sie hat offenbar teilweise Probleme mit den Neuerungen der Moderne. In einem lustigen Instagram-Post gibt Kerstin jetzt zu, dass sie mit Technik nicht viel am Hut hat.

Der Schnappschuss zeigt die Musikerin mit heruntergezogenen Mundwinkeln, ein kritischer Blick steht ihr ins Gesicht geschrieben. Die Arme hält sie ausgestreckt gen Kamera, offenbar handelt es sich bei dem Foto um eine Art Selfie. Doch warum postet Kerstin das komisch anmutende Bild? Die Aufklärung gibt es im nebenstehenden Text. Darin erklärt die Gitarristin, dass sie während eines Hotelaufenthaltes versucht habe, ein Video-Meeting zu organisieren. Das sei irgendwie in die Hose gegangen.

Mit ihrem lustigen Post will Kerstin Ott allerdings nicht von den wichtigen Dingen ablenken

„Hatte vorgestern ein Zoom Meeting im Hotel, so sieht es aus, wenn ich mich vorbereite und aus Versehen ein Foto mache“, schreibt Kerstin Ott neben das Foto auf Instagram. „Technik und ich“, lautet ihre nüchterne Erkenntnis aus der unfreiwillig komischen Situation. Mit ihrer Unkenntnis in Sachen Internet und Computer steht der Schlagerstar sicherlich nicht alleine da. Seit Beginn der Corona-Pandemie vor zwei Jahren plagen sich immerhin so einige Berufstätige mit dem Dauer-Home-Office herum.

Und obwohl Kerstin ihre Fans mit dem Posting sicherlich zum Schmunzeln bringen wollte, ist ihr auch bewusst, dass derzeit nicht allen Menschen auf der Welt zum Lachen zumute ist. Ihr Profilbild ist seit einigen Tagen die ukrainische Flagge und auch in ihrem Beitrag weist Ott darauf hin, dass ihr Situation der vom Krieg betroffenen Menschen dort durchaus bewusst ist. Sie beendet ihre Zeilen mit den Worten: „Ich wünsch euch allen einen schönen Tag. Auch, wenn unsere Gedanken gerade woanders sind.“