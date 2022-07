Schlagerstar Lucas Cordalis feiert Skandalsong „Layla!“

Lucas Cordalis feiert den Ballermann-Hit „Layla“ © IMAGO / nicepix.world & IMAGO / osnapix

Der Song „Layla“ sorgt nun schon etwas länger für Schlagzeilen in Deutschland. Jetzt gibt Lucas Cordalis offen zu, dass er den Skandalsong feiert.

Mallorca - Der Partyhit „Layla“ sorgt für ordentlich Diskussionsstoff. Erst vor kurzem wurde eine Bitte zur Unterlassung des Songs auf einem Volksfest in Würzburg ausgesprochen. Grund dafür ist der sexistische Text. Währenddessen stürmt der Schlagerhit von DJ Robin & Schürze die deutschen Single-Charts. Jetzt mischt sich auch Costa Cordalis‘ Sohn Lucas (51) mit in die Debatte ein.

Er betitelt den Song als „ein unglaubliches Phänomen“. Jedoch versteht er auch die Kontroverse, die über den Song herrscht und Leute verärgert hat. Der Sänger erklärt: „Ob man sich einer Sprache bedienen muss, wie es in dem Song nun der Fall ist, sei dahin gestellt. Allerdings gibt es mit Sicherheit auch Beispiele in der musikalischen Literatur, die wesentlich schlimmer und mehr unter der Gürtellinie sind, als bei dem Titel „Layla“. Dennoch feiert er „Layla“ und vor allem das, was der Song mit den Menschen macht.

Lucas Cordalis feiert „Layla!“

Lucas Cordalis ist dennoch fasziniert von dem großen Hype um den Song. Er sagt: „Ich habe selten ein Partyvolk zu einem Song so durchdrehen sehen, wie zu diesem Titel.“ Jetzt konzentriert er sich jedoch wieder auf seine Musik, denn sein neues Album steht ab dem 22. Juli zum Verkauf. Schon am 8. Juli eroberte er die Herzen der Fans mit seinem Song „Versprochen, dass es weitergeht“, den er für seinen verstorbenen Vater geschrieben hatte.