Schlagerstar Lucas Cordalis war noch nie in seinem Leben betrunken

Verblüffende Aussage

Er will seine weiße Weste bewahren: Schlagersänger Lucas Cordalis hat kein Interesse an Party- oder Drogen-Exzessen. Nicht mal Alkohol reizt den Star.

Dieses Geständnis überrascht! Lucas Cordalis (55) wirkt eigentlich so, als ob er kein Kind von Traurigkeit ist. Als Schlagersänger muss er seine Fans schließlich entertainen und bei guter Laune halten. Vor allem auf dem Ballermann in seiner Wahlheimat Mallorca geht es bekanntlich oft feuchtfröhlich zu – kaum zu glauben, dass Lucas dort nicht in Versuchung kommt, auch mal über die Stränge zu schlagen. Doch genau dazu sei es noch nie in seinem Leben gekommen.

Im gemeinsamen Podcast mit seiner Frau Daniela Katzenberger (35) verrät der Musiker nun, dass er noch nie betrunken war oder in Berührung mit Drogen gekommen ist. „Ich habe nicht mal an einem Joint gezogen, stell dir das vor“, offenbart der Familienvater. Er betont, nicht partout gegen Marihuana oder Drogen zu sein. „Also ich bin nicht so, dass ich das verteufle oder das schrecklich finde“, erklärt Lucas. „Im Rahmen des Legalen finde ich das alles okay, aber für mich selbst niemals.“

Lucas Cordalis durfte als Jugendlicher nicht in die Disco

Dem Sohn von Costa Cordalis (75, †2019) ist es nämlich viel wichtiger, gesund zu leben und auf sich selbst zu achten. Das sei ihm nicht erst mit dem Alter klargeworden: Bereits als Jugendlicher zog es Lucas eigenen Aussagen zufolge vor, Sport zu machen, anstatt sich bei einer Party volllaufen zu lassen. „In dem Alter war ich jedes Wochenende im Ski-Wettkampf, da war gar nichts möglich. Ich durfte ja nicht mal in die Disco“, plaudert der Vater von Sophia (7) aus. Seine Frau Daniela reagierte amüsiert auf diese Aussage, denn sie selbst habe durchaus Erfahrungen mit feuchtfröhlichen Nächten gemacht.

In anderer Hinsicht war Lucas Cordalis dagegen weit weniger ein Unschuldslamm: In einer früheren Podcast-Folge von „Katze & Cordalis“ hatte der Künstler verraten, sein erstes Mal mit 16 Jahren erlebt zu haben – mit einem One-Night-Stand. „Es war jetzt nicht schlimm, ganz im Gegenteil, aber es hat nicht zu einer Beziehung geführt“, erzählte Lucas.