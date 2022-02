Marie Reim überholt Mama Michelle: neue Single von null auf Platz 2

Von: Lisa Klugmayer

Marie Reim erobert mit „Ich hab dich durchschaut“ nicht nur die Herzen ihrer Fans, sondern auch Platz 2 der Charts. Ihre neue Single zieht sogar an ihrer Mama und Schlagerstar Michelle vorbei. Nur einer bleibt ungeschlagen.

Köln - Für Marie Reim (21) läuft es gerade richtig gut: Die Schlagersängerin ist wohl seit einigen Wochen vom Markt. Das lassen zumindest die vielen Kuss-Fotos in ihrer Instagram-Story vermuten. Jetzt darf sie sich auch noch über beruflichen Erfolg freuen: Ihre neue Single „Ich hab dich durchschaut“ stürmt nämlich gerade die Schlager-Charts - direkt vorbei an Mama Michelle (50, hier alle News auf der Themenseite), wie tz.de berichtet.

Marie Reim deutsche Schlagersängerin Geboren 8. Mai 2000 (Alter 21 Jahre), Köln Eltern Michelle, Matthias Reim Geschwister Julian Reim

Marie Reim stürmt mich „Ich hab dich durchschaut“ die Schlagercharts - vorbei an Mama Michelle

Bei Marie Reim war in letzter Zeit einiges los: Die Promo zu ihrer neuen Single „Ich hab dich durchschaut“, der Dreh zu dem dazu passenden Musikvideo, außerdem steht die Schlagersängerin weiterhin fleißig im Tonstudio - nicht zu vergessen die Baby-News von Papa Matthias Reim und Stiefmutter Christin Stark.

Auf Instagram teilt die Schlagersängerin das alles und noch viel mehr mit ihren Fans. So zum Beispiel auch diese tollten Neuigkeiten: „Ich hab dich durchschaut“ kommt bei ihren Schlagerfans richtig gut an. So gut, dass es für Platz zwei der iTunes Single-Charts reicht.

Screenshot aus Marie Reims Instagramstory: Ihre neue Single „Ich hab dich durchschaut“ ist direkt auf Platz 2 der Single-Charts eingestiegen. © Instagram/Marie Reim

Marie Reim auf Platz 2 der Single-Charts: Schlagersängerin dankt ihren Fans

In den iTunes Single-Charts lässt Marie Reim nun (fast) alle hinter sich. Super stolz postet die Schlagersängerin den Screenshot und kann ihr Glück kaum fassen. Ihre neue Single „Ich hab dich durchschaut“ steigt direkt auf Platz 2 ein. Sogar Michelles Neuauflage des Hitparaden-Oldies „Und heut‘ Nacht will ich tanzen“ kann da nicht mithalten. Nur Ben Zucker und seine Herzschmerz-Ballade „Wie konnte das passieren?!“ bleiben ungeschlagen auf Platz 1.

Auch, wenn es nicht ganz für Platz 1 gereicht hat, ist Marie Reim überglücklich und feiert ihren Erfolg nun ausgiebig in ihrer Instagram-Story. Sie bedankt sich bei ihren Fans. „Danke“ schreibt Marie Reim zu dem Screenshot und fügt noch ein High-Five- und ein Herzchen-Emoji hinzu.

Schlagerstar Marie Reim zeigt Videoclip-Making-of - Fans lieben den Einblick hinter die Kulissen

Passend zur Single gibt es natürlich auch ein Musikvideo. Zum Single-Release postete Marie Reim ein kurzes Behind-the-Scenes-Video für ihre Instagram-Fans. „Hier ein kleiner Einblick hinter die Kulissen … das war kurz vorm Dreh .. da bin ich nochmal alles durchgegangen.. Mein Gott! Ich war so aufgeregt“, schreibt sie dazu.

Die Aufregung war wohl völlig umsonst, denn ihre Fans lieben sowohl den Song als auch das Musikvideo. Ein Fan schreibt: „Mega ich liebe es wie du tanzt. Ein weiterer Instagram-Nutzer schreibt: „Danke für den tollen Einblick, du bist so toll und so hübsch und das Video kann sich doch mehr als sehen lassen“.

Kuss-Foto mit Unbekannten: Marie Reim überrascht Schlager-Fans

Nicht nur beruflich läuft es bei Marie Reim rund, auch privat hat sie nun ihr Glück gefunden. Pünktlich zum Valentinstag überrascht die Schlagersängerin mit einer öffentlichen Liebesbekundung. In ihren Instagram-Storys knutscht sie auf offener Straße mit einem Unbekannten.

