Schlagerstar Mary Roos verzichtet freiwillig auf ihre Rente

Schlagerstar Mary Roos verzichtet freiwillig auf ihre Rente. © IMAGO/Gartner

Nach Über 60 Jahren auf der Bühne erhält Mary Ross jetzt ihre Rente aus Deutschland. Jedoch möchte sie diese nicht selber behalten, sondern lieber an jemanden spenden, der das Geld besser gebrauchen kann.

Berlin- Nicht nur in Deutschland, sondern auch in Frankreich feiert Mary Ross (73) große Erfolge als Schlagerstar. Über 60 Jahre steht die Musikerin schon auf der Bühne und hat sich jetzt dazu entschieden eine Biographie zu veröffentlichen. In einem Interview mit der „Bild am Sonntag“ verrät sie jetzt auch, dass es für sie nie in Frage kam ihren Beruf im Rentenalter aufzugeben und, dass sie außerdem auch keinen Cent Rente bezieht.

„Als mein Rentenbescheid kam, erfuhr ich, dass mir monatlich 350 Euro zustehen. Mit so wenig Geld hatte ich nicht gerechnet. Da rief ich spontan bei der Rentenversicherung an und bat darum, meine Rente doch lieber jemandem zukommen zu lassen, der das Geld nötiger hatte als ich.“, erzählt Mary.

Als Grund für ihren Verzicht gab die Sängerin unter anderem an: „Ich hatte als Selbstständige Jahrzehnte nicht in die Rentenkasse eingezahlt. Deshalb wollte ich jetzt auch nichts vom Staat zurückhaben.“ Eine Geste, für die sie ihre Fans bestimmt bewundern. Grund zur Sorge um die Finanzen der Schlagerikone braucht man sich auch nicht zu machen. Sie „habe im Laufe der Jahre eine Eichhörnchen-Mentalität entwickelt und in guten Sommern immer ein paar Nüsse für den Winter auf die Seite geschafft.“

Laut eigener Aussage ist Mary: „nie sparsam, aber schlau“ und denkt außerdem auch noch nicht daran ihre Karriere an den Nagel zu hängen. Statt der Musik möchte sie sich zunächst aber anderen Sachen, wie ihrer Biographie und dem Theater, widmen. Eine Frage besteht jedoch noch: Ist das Geld von ihrer Rente wirklich bei jemand anderem angekommen? Darauf hat die Sängerin auch keine sichere Antwort. Im Interview sagt sie:

„Das weiß ich nicht. Für mich war die Angelegenheit damit erledigt. Ich habe danach nie wieder etwas von der Rentenversicherung gehört.“