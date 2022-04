„Wenn ich dich leiden seh, fall ich weg“: Matthias Reim verrät, dass er nicht mit im Kreißsaal war

Schlagerstar Matthias Reim im Babyglück: Gemeinsam mit Ehefrau Christin Stark durfte sich der „Verdammt, ich lieb‘ dich“-Sänger kürzlich über ein munteres Töchterchen freuen. Doch bei der Geburt der kleinen Zoe war der 64-Jährige nicht im Kreißsaal zugegen, wie er nun verriet.

München - Bei der „Schlagernacht des Jahres“ stand Matthias Reim (alle News zum Schlagerstar im Überblick) am Samstagabend (2. April) in München nur kurze Zeit nach der Geburt seiner kleinen Tochter Zoe schon wieder auf der Bühne. Die Neugeborene ist derweil in den sorgsamen Armen seiner Ehefrau Christin Stark, für die es schon bald wieder nach Hause geht. Nach seinem Konzert offenbarte der frischgebackene Papa dann, warum er es einfach nicht übers Herz brachte, mit im Kreißsaal auszuharren.

Matthias Reim deutscher Pop-, Rock- und Schlagersänger Geboren 26. November 1957 in Korbach Kinder insgesamt sieben, darunter Marie Reim und Julian Reim Größter Hit Verdammt, ich lieb' dich (1990)

Schlager-Traumpaar Matthias Reim und Christin Stark werden Eltern – „Schönstes Wesen“

Matthias Reim stand die Freude ins Gesicht geschrieben, als der Schlagerstar nach einer emotionalen Show in der Münchner Olympiahalle über die Geburt seiner Tochter sprach („Unsagbar glücklich“: Das Baby von Christin Stark und Matthias Reim ist da). „Die Kleine ist eines der schönsten Wesen, die ich je gesehen habe auf der Welt“, freute sich der „Verdammt, ich lieb‘ dich“-Interpret im Interview mit BR Schlager.

Bestens gelaunt war der 64-Jährige auch zum Scherzen aufgelegt: „Das Aussehen hat sie von dir, aber – ich habe kurz ihre Augen gesehen – die Intelligenz von mir“, habe er Christin Stark nach der Geburt gesagt, relativierte dann aber schnell: „Nein, wirklich, auch die Mama sieht toll aus!“

Im Interview zeigte sich Matthias Reim bei einem Auftritt in München, kurz nach der Geburt seiner kleinen Tochter Zoe, sichtlich glücklich – und erklärte, warum er nicht im Kreißsaal zugegen war © Screenshot/Facebook/BR Schlager

Matthias Reim freut sich auf Zeit mit seiner Familie – Schlagerstar hat zu Hause „aller vorbereitet“

Schon bald wird es sich die kleine Familie im heimischen Stockach am Bodensee gemeinsam gemütlich machen: „Das Haus ist vorbereitet, wir haben alles vorbereitet. Wir sind aufgeregt, aber wir haben wirklich so einen kleinen, hübschen Stern. Ich hätte nie gedacht, dass ich noch einmal so, so emotional werden kann“, brach es aus einem sichtlich aufgekratzten Matthias Reim einfach so heraus.

Auch der Mutter seines Kindes machte der Schlagersänger immer wieder Komplimente: Christin Stark sei „eine glückliche Mutter, die sich schnell erholt und unheimlich tapfer ist“, so der Musiker, der bei der Geburt selbst allerdings nicht persönlich zugegen gewesen ist, wie er offen zugab.

„Wenn ich dich leiden seh, fall ich weg“: Matthias Reim verrät, dass er nicht mit im Kreißsaal war

Sein Fehlen im Kreißsaal hatte Matthias Reim allerdings mit seiner Liebsten natürlich zuvor abgeklärt, wie er verriet: „Dazu hatten wir vorher gesprochen, ich habe gesagt: Wenn ich dich leiden seh‘, fall ich einfach zur Seite weg. Das kriege ich nicht hin!“ Christin Stark, die wegen der Geburt jüngst ihre nächste Albumveröffentlichung auf 2023 verschoben hat, konnte allerdings Verständnis für die Sorgen ihres Mannes aufbringen: „Dann mach das nicht“, habe sie ihm geraten.

Ganz so weit weg vom Geschehen war der Schlagerstar dann allerdings doch nicht. Er hielt für den Fall der Fälle vor der Tür Wache. Sich selbst bezeichnete er abschließend als „glücklichen, angekommenen Mann“.

