Schlagerstar Matthias Reim war beim Beauty-Doc

Matthias Reim steht zu seinem Alter und das darf man ihm auch ansehen, findet der Schlagerstar. Bei einer Falte hat der Musiker nun aber nachgeholfen.

Lindau am Bodensee – Matthias Reim (65) ist ein Urgestein für den deutschen Schlager und kann auf erfolgreiche und bewegte Jahre zurückblicken. Matze ist eben ein Lebe-Mann: 40 Jahre im Show-Business, vermutlich selten eine Party ausgelassen, 19 Studio-Alben, vier Ehen, sieben Kinder von sechs Frauen, … das zieht auch an der Schlagerikone nicht spurlos vorbei. Tiefe Falten zeichnen das Gesicht des Musikers – für Matze aber eigentlich kein Problem: „Ich bin 65. Das darf man auch sehen“, so der Schlagerstar zu Bild. Eigentlich.

Operative Eingriffe kamen für den blonden Musiker bisher nicht infrage – so seien Falten ein Zeichen von Glaubwürdigkeit, sagte Reim einst der Zeitung. Matthias steht eben zu seinem Alter und der 65-Jährige hat keine Ambitionen, sich jünger zu machen als er ist. Aber eine Falte geht einfach gar nicht. Über die „Merkel-Falte“ konnte Matze nicht mehr hinwegsehen und musste ihr nun den Kampf ansagen. „Wenn man sich mit Dingen nicht wohlfühlt, dann sollte man es ändern“, erklärte der Künstler Bild.

„Verdammt, ich will die NICHT“: Matthias Reim sagt Merkel-Falte den Kampf an

Also suchte der Musiker Beauty Doc Werner Mang (73) auf: „Ich habe eine Merkel-Falte, kannst du dagegen machen? Ohne mich zum Jung-Mann zu liften?“, erinnert sich der 65-Jährige im Gespräch mit Bild. Seit Jahren gucke Reim diese Falte an und habe sich immer gedacht: „Verdammt, ich will die NICHT“. Bei der besagten Falte handelt es sich um die sogenannte Nasolabialfalte (zwischen Nasenflügel und Mundwinkel), die Matthias immer an unsere Altkanzlerin erinnert hat.

Bei Beauty-Doc Mang ist der Schlagerstar an der richtigen Adresse und mit einer Hyaluron-Unterspritzung wurde der Merkel-Falte adé gesagt. Außerdem sei Reims Blut zentrifugiert und das Plasma mit vielen kleinen Injektionen in das Gesicht gespritzt worden, so Bild über den Eingriff. Dieses Vorgehen soll die biologische Regeneration der Haut bewirken und dem 65-Jährigen eine verjüngte Haut bescheren – ganz ohne Jung-Mann-Lifting. Und obwohl Reim – nun frisch geglättet – sonst gut mit seinen Falten leben kann, schließt der Musiker einen weiteren Besuch bei Werner Mang nicht aus: „Wenn mich nochmal etwas stört, lasse ich es korrigieren“.