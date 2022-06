„So persönlich wie noch nie!“: Melissa Naschenweng bekommt ihre eigene Dokumentation

Melissa Naschenweng bekommt eigene TV-Doku © dpa | Tom Weller

Melissa Naschenweng zeigt sich ganz offen: Die Schlagersängerin wird demnächst in ihrer eigenen Dokumentation zu sehen sein. Ausgestrahlt wird der Film am 8. Juni.

Lesachtal – Melissa Naschenweng (31) ist über die Jahre zu einer der bekanntesten Schlagersängerinnen Deutschlands geworden. Ihre Mischung aus Volksmusik, Pop und klassischem Rock begeistert ihr Publikum immer wieder aufs Neue und sorgt dafür, dass die Musik der gebürtigen Österreicherin niemals langweilig wird. Doch wer ist Melissa Naschenweng eigentlich abseits des Rampenlichts? Wer das immer schon mal wissen wollte, der kann sich freuen: Denn schon bald gibt es eine Dokumentation über die Musikerin im Fernsehen zu sehen!

Wie Melissa jetzt auf ihrem offiziellen Instagram-Account verriet, wird am 8. Juni auf dem Sender ORF2 eine Dokumentation über das Leben des jungen Schlagerstars ausgestrahlt. Wie die „Lederhosenrock“-Interpretin in ihrem Beitrag weiter verriet, werden auch ihre Familienmitglieder und Freunde in dem Film zu sehen sein. Und selbstverständlich wurde in Melissas Heimat, dem wunderschönen Lesachtal, gedreht.

Fans von Melissa Naschenweng erwarten die Dokumentation über ihr Idol mit Spannung

„Voller Freud‘ darf i euch verkünden, dass meine erste Dokumentation im Kasten ist und sie wird schon am 8. Juni um 21:20 Uhr auf ORF 2 ausgestrahlt“, schreibt Melissa Naschenweng in einem neuen Instagram-Posting. Und dabei können sich Fans auf einige Besonderheiten freuen, denn ihr Idol kündigt an: „So persönlich wie noch nie! In meiner Heimat, mit meinen Liebsten.“

Die dazugehörigen Schnappschüsse machen schnell Lust auf mehr: Zwischen wunderschönen Berglandschaften steht Melissa Naschenweng im lockeren Jeans-und-T-Shirt-Outfit und genießt den herrlichen Ausblick. Ihre Follower lassen in der Kommentarspalte durchblicken, dass die Vorfreude auf Melissas Doku wie erwartet groß ist.

„Ich freue mich schon“, schreibt beispielsweise ein User, während ein anderer kommentiert: „Termin ist notiert und wird auf jeden Fall geschaut!“ Welche Geheimnisse Melissa Naschenweng in ihrem ersten Film wohl preisgeben wird?