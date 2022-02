Schlagerstar Melissa Naschenweng feiert mit „First Dates Hotel“-Kandidat in Sölden

Von: Jonas Erbas

Im österreichischen Ferienort Sölden traf „First Dates Hotel“-Kandidat Mario Delon auf die Schlagersängerin Melissa Naschenweng. Die 31-Jährige ist gewissermaßen eine Kollegin des TV-Charmeurs – der steht sonst nämlich als Entertainer MC Deloni auf den Bühnen des Landes.

Sölden - In der Vox-Kuppelshow „First Dates Hotel“ begab sich Mario Delon (57), der unter dem Pseudonym MC Deloni als Stimmungs- und Partysänger auftritt, Anfang Februar auf Partnersuche. Nun ist der Österreicher wieder zurück in der Heimat und verbringt dort einige Tage im Tiroler Touristenparadies Sölden. Dort traf er mit Chartstürmerin Melissa Naschenweng (31) eine Schlagerkollegin (alle wichtigen News aus der Schlagerbranche), von der sich der 57-Jährige wohl noch etwas abschauen kann, wie tz.de berichtet.

Melissa Naschenweng Schlagersängerin Geboren 11. Juli 1990 in Villach (Kärnten) Berühmt durch u.a. Musikantenstadl, Die Schlager des Sommers, Immer wieder sonntags Größter Charterfolg Zweimal Platz 1 in den österreichischen Albumcharts (2019 & 2020)

Schlagersänger tritt bei „First Dates Hotel“ an – und äußert mit klaren Worten seine Präferenz

Mario Delon weiß, was er will: „Ich suche eine Dame, die mit mir die letzten Jahre meines Weges begleitet“, erklärte der Österreicher in Roland Trettls (50) Vox-Format „First Dates Hotel“. Dort sollen Singles in romantischer Atmosphäre verkuppelt werden. Gedreht wird im kroatischen 5-Sterne-Hotel San Canzian.

Was die Optik seiner potenziellen Partnerin angeht, hat der 57-Jährige eine klare Präferenz. Er suche „eine richtige Frau mit Brüsten und Arsch“, enthüllte der Fernsehcharmeur ganz offen. In der Kuppelshow durfte er Kati (51) aus Gera kennenlernen, die sofort anmerkte, dass die stets gut gelaunte Stimmungskanone „wie ein Schlagersänger“ aussehe. Damit lag sie gar nicht so falsch.

Er suche „eine richtige Frau mit Brüsten und Arsch“, erklärte Mario Delon bei „First Dates Hotel“. Der 57-Jährige begab sich jüngst im TV nicht nur auf Partnerinnensuche, sondern steht sonst auch gern in der Öffentlichkeit: und zwar als Schlagersänger © Screenshot/Vox/First Dates Hotel

Selfie mit Melissa Naschenweng – Party-Schlagersänger MC Deloni trifft in Sölden berühmte Kollegin

Tatsächlich tritt der „First Dates Hotel“-Schürzenjäger als singender Entertainer bei allen möglichen Events auf, darunter Hochzeiten, Geburtstagsfeiern oder beim Après-Ski. Mit seinen „Alpinfüxen“, wie die Begleitband des als MC Deloni auftretenden Schlagersängers heißt, stand am Wochenende dementsprechend ein Konzert in Sölden an.

Dort tummelte sich auch österreichische Schlager-Prominenz: Melissa Naschenweng, die in den vergangenen Jahren die musikalische Entdeckung der Alpenrepublik schlechthin war, posierte mit ihrem Kollegen für ein gemeinsames Foto. Mit breitem Grinsen strahlen die beiden darauf in die Kamera – im Hintergrund lässt sich das Innere einer Bar erahnen. Dort wurde wohl feuchtfröhlich gefeiert.

Schlagersänger MC Deloni heizt Sölden ein – holte er sich Erfolgstipps bei Melissa Naschenweng?

Für MC Deloni ging es danach sogar noch auf die Bühne, wie die Instagram-Story des „First Dates Hotel“-Kandidaten zeigt. Im Vergleich zu Melissa Naschenweng muss sich der Womanizer allerdings mit einem recht überschaubaren Publikum begnügen – sein Konzerte spielte er in einer vergleichsweise schlichten Räumlichkeit. Gefeiert wurde vermutlich trotzdem ausgelassen, wie sonst auch.

Bei seiner berühmten Schlagerkollegin, die zuletzt mit „Wirbelwind“ (2019) und „LederHosenRock“ (2020) in Österreich den ersten Platz der heimischen Albumcharts belegte, hat sich der Unterhaltungskünstler womöglich gar einen Tipp abgeholt, damit es mit den Charterfolgen vielleicht doch noch klappt. An treuen Fans mangelt es Mario Delon indes nicht: Nach seiner Show postete der 57-Jährige ein Foto von drei Zuschauern, die stolz mit MC-Deloni-Merchandise posierten.

Im Tiroler Ferienort Sölden traf „First Dates Hotel“-Kandidat Mario Delon die Schlagersängerin Melissa Naschenweng – der 57-Jährige steht unter dem Pseudonym MC Deloni selbst als Entertainer auf der Bühne © Screenshots/Instagram/Mario Delon

