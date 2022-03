Schlagerstar Michael Hartl ist aus dem Koma erwacht

Marianne und Michael gelten als unzertrennliches Schlager-Duo – glücklicherweise ist der Volksmusiker nun wieder aus dem Koma erwacht © Fabian Sommer/dpa/picture alliance

Die Angst um ihn war groß, aber jetzt können seine Fans aufatmen. Volksmusiker Michael Hartl ist nach seinem Schlaganfall aus dem Koma erwacht.

Bayern - Die Sorge seiner Fans war groß, doch jetzt scheint es vorerst Entwarnung zu geben. Volksmusiker Michael Hartl (73) erlitt am letzten Donnerstag (10. März) einen Schlaganfall und musste zur Behandlung in ein künstliches Koma versetzt werden. Seine Frau Marianne (69), mit der der Sänger meist gemeinsam auf der Bühne steht, sagte noch vor einigen Tagen im Interview mit Bunte: „Wir schaffen das! Er wird das überstehen!“ Jetzt scheint Michael die ersten Schritte Richtung Genesung zu gehen.

Sehr wahrscheinlich erlitt der TV-Star den Schlaganfall durch Überanstrengung. Besonders tragisch: Michael organisierte in den letzten Tagen vor seinem Zusammenbruch einen Gütertransport für die Menschen in der Ukraine. Doch sein Wunsch zu helfen wurde ihm letzten Endes zum Verhängnis. Seinen Fans lässt der Schlagerveteran durch seine Liebste ein riesiges Dankeschön ausrichten. Auch dem medizinischen Personal in der ihn behandelnden Klinik dankt er von Herzen.

Michael Hartl wird seinen 73. Geburtstag im Krankenhaus verbringen müssen

Am heutigen Freitag (18. März) feiert Michael Hartl seinen 73. Geburtstag. Dass er den nicht zuhause verbringen kann, ist wohl eher nebensächlich — immerhin sind seine Angehörigen einfach froh, dass der Bühnenstar den Schlaganfall gut überstanden hat. „Ich darf ja nur alleine zu ihm, aber wir werden dann mit der Familie zusammen chatten“, erzählte Marianne vor der Feier im Gespräch.

Die Sängerin war es auch, die ihren vom Schmerz gebeutelten Ehemann nachts vorfand. Sie rief den Krankenwagen und rettete ihm damit wahrscheinlich das Leben. „Ich hörte ihn stöhnen – ich bin Gott sei Dank aufgewacht und habe sofort geahnt, was passiert ist. Dadurch war das Zeitfenster zur Hilfe kurz“, erzählte sie den Reportern über den Vorfall. Ähnlich wie auf der Bühne also stehen Marianne und Michael auch daheim immer alles gemeinsam durch.