Michael Hartl nach Schlaganfall wieder zu Hause bei Marianne: Wie geht‘s dem Schlagerstar?

Teilen

ARD - Das Adventsfest der 100.000 Lichter. Sängerin Marianne Reiner und Sänger Michael Hartl ( Marianne und Michael ) während der ARD Fernsehshow Das Adventsfest der 100.000 Lichter am 30.11.2013 in Suhl. © IMAGO / STAR-MEDIA

Volksmusiksänger Michael Hart ist auf dem Weg der Besserung! Der „Marianne & Michael“-Star wurde bereits aus der Klinik entlassen.

Es waren beängstigende Wochen: Vor einem Monat erlitt Michael Hartl (73) einen Schlaganfall und musste operiert werden. Anschließend lag der Schlagerstar tagelang im Koma. Keine Frage, dass seine Frau Marianne Hartl (69) außer sich vor Sorge um ihn war. Nun gibt es glücklicherweise positive Nachrichten: Der Volksmusiksänger befindet sich auf dem Weg der Besserung und durfte sogar schon das Krankenhaus verlassen. „Es ist wie ein Wunder: Michi ist schon wieder daheim“, verrät Marianne im Gespräch mit dem Bunte-Magazin.

Dass sich ihr Gesangsduo-Partner („Marianne & Michael“) so schnell erholen würde, hätte selbst Marianne nicht erwartet. Doch Michael kämpfte und wurde dafür belohnt. „Ich konnte es auch kaum glauben, als der Arzt zu mir sagte: ‚Wenn ihr Mann wei­ter so fleißig seine Übungen macht, dann kann er vorzeitig aus der Reha entlassen werden“, freut sich die Sängerin.

Michael Hartl läuft schon wieder fünf Kilometer täglich

Geholfen haben Michael Hartl Trainingseinheiten mit Nordic-Walking-Stöcken und Hanteln, die ihm seine Frau in der Klinik vorbeibrachte. „Noch ist er schwach, schläft viel. Aber er läuft täglich in drei Etappen schon wieder fast fünf Kilometer“, berichtet Marianne. Die Sorge um den Moderator war gewaltig. Denn einen Schlaganfall steckt man natürlich nicht so schnell weg. „Keiner wusste, mit welchen Schäden er aus dem Koma erwachen würde. Sein Sprachzen­trum ist Gott sei Dank nicht gestört, aber auf der rechten Seite muss er an seiner Motorik arbeiten“, so Marianne Hartl. „Was nach einem so schweren Schlaganfall, den er hatte, das Geringste ist.“

Alles in allem hatte Michael also Glück im Unglück, denn sein Körper scheint sich glücklicherweise schnell von dem Schlaganfall zu erholen. Nun kann sich der Schlagermusiker in Ruhe zu Hause erholen, wo er sich sicher am wohlsten fühlt und von Marianne umsorgt wird. Ein weiterer Lichtblick am Horizont: Bereits vor dem Vorfall hatte das Ehepaar, das seit 1979 verheiratet ist und zwei Söhne hat, sein Haus in München altersgerecht umgebaut.