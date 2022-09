„Die Menschen wollen das“: Michelle eröffnet ihren eigenen Club

Neue Schlagerdisco in Dortmund

+ © IMAGO/BOBO & IMAGO/Future Image Michelle ist seit Jahrzehnten in der Musikbranche erfolgreich. Jetzt will die Schlagersängerin in Dortmund ihren eigenen Club eröffnen. (Fotomontage) © IMAGO/BOBO & IMAGO/Future Image

Michelle ist seit Jahrzehnten in der Musikbranche erfolgreich. Jetzt will die Schlagersängerin in Dortmund ihren eigenen Club eröffnen.

Dortmund – In diesem Jahr feierte Michelle ihren 50. Geburtstag. Ein guter Zeitpunkt, um auf ihre jahrzehntelange Karriere in der Musikbranche zurückzublicken. Zweifelsfrei ist die „Wer Liebe lebt“-Interpretin einer der erfolgreichsten Schlagerstars Deutschlands. Über die Jahre hinweg hielt ihre riesige Fangemeinde der Sängerin auch bei Negativschlagzeilen stets die Treue. Deswegen hat sich Michelle in ihrem Jubiläumsjahr ein ganz besonderes neues Projekt überlegt, mit dem sie Schlagerbegeisterten eine Freude machen will.

Wie unter anderem „VIP.de“ berichtet, will Michelle nämlich schon bald einen eigenen Club eröffnen! Die Schlagerdisco soll in Dortmund ihr Zuhause finden und das richtige Etablissement dafür hat die Mutter von Marie Reim (22) auch schon gefunden. Im Tanzlokal „Fox“ will Michelle ihren lang gehegten Traum vom eigenen Club endlich wahr machen. Die Disco war einst gut besucht, doch durch die Corona-Krise und die damit verbundenen zeitweisen Schließungen wurde der Betrieb in eine schwere Krise geworfen. Mit frischen Ideen will Michelle dem „Fox“ wieder zum früheren Glanz verhelfen.

Michelle will, dass die Menschen in ihrem eigenen Club endlich wieder Spaß haben

„Man sieht hier einfach, was im Moment passiert mit den ganzen kleinen Diskotheken. Die schließen alle, weil Corona ja doch ganz schön was hinterlassen hat und trotzdem wollen natürlich die Menschen tanzen gehen“, erzählt Michelle im Interview mit RTL. Für ihre eigene Schlagerdisco hat die Entertainerin auch schon einen detaillierten Plan ausgefeilt: Neben der Club-Tanzfläche, auf der hauptsächlich zu Schlager getanzt werden wird, sollen in einem Raum nebenan regelmäßig Live-Auftritte stattfinden. Auch Michelle selbst wird die Gäste selbstverständlich mit ihren Performances unterhalten.

Für die Schlagerikone ist ihr eigener Club ein echtes Herzensprojekt. Sie glaubt: „Die Menschen wollen das und die Menschen brauchen das und die Menschen sollen es auch wieder haben.“ Für ihr 30-jähriges Bühnenjubiläum in diesem Jahr hätte Michelle sich wohl keinen besseren Plan einfallen lassen können!