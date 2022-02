„Mein Tag ist noch nicht rum“: Michelle singt nachts nach „Let‘s Dance“-Proben noch Songs ein

Michelle gönnt sich keine Sekunde Pause: Den ganzen Tag übte die Schlagersängerin für „Let‘s Dance“ und sang am Abend dann sogar noch Songs in ihrem Hotelzimmer ein (Fotomontage) © Screenshots/Instagram/Michelle

An Motivation fehlt es Michelle definitiv nicht: Die 50-jährige Schlagersängerin bereitete sich am Mittwoch (23. Februar) nicht nur auf die kommende „Let‘s Dance“-Folge vor, sondern arbeitete bis spät in die Nacht an neuen Songs – und zwar in ihrem Hotelzimmer!

Köln - So ein bisschen durfte Michelle (50) beim „Let‘s Dance“-Auftakt am vergangenen Freitag (18. Februar) bereits zeigen, was sie auf dem Tanzparkett drauf hat – doch es gab auch Kritik! Deswegen probt die Schlagersängerin umso fleißiger für die kommende Folge. Ihre musikalische Karriere vernachlässigt sie dabei keineswegs, denn nach dem Tanztraining setzte sich die Blondine direkt noch an neue Songs, wie tz.de berichtet.

Nach zehnstündiger „Let‘s Dance“-Probe: Michelle arbeitet spätnachts an neuen Schlager-Hits

Am Mittwoch (23. Februar) stand für Michelle der letzte Trainingstag an, bevor es in der zweiten „Let‘s Dance“-Folge der aktuellen Staffel wieder richtig ernst wird. Mit Tanzpartner Christian Polanc (43) studierte die Schlager-Schönheit am Nachmittag noch eine neue Choreographie an, welche die beiden in der kommenden Show zum Besten geben werden.

„Mein Tag ist noch nicht rum“, erklärt Schlagerstar Michelle mitten in der Nacht bei Instagram. Obwohl die Musikerin den ganzen Tag für „Let‘s Dance“ probte, machte sie sich zurück im Hotelzimmer direkt an die Arbeit und sang neue Songs ein © Screenshot/Instagram/Michelle

Doch obwohl so ein Trainingstag ganz schön anstrengend ist, war für Michelle danach noch lang nicht Schluss: „Mein Tag ist noch nicht rum“, schreibt die Schlagersängerin unter ein Foto, welches sie strahlend neben Musikproduzent Tim Peters (32) sitzend in ihrem Hotelzimmer zeigt. „Ein Energiebündel“, schwärmt der 32-Jährige in seiner Instagram-Story, immerhin hat die Musikerin zehn Stunden Tanzen und drei weitere Stunden Songs einsingen hinter sich.

Tonstudio im Hotelzimmer: Schlagerstar Michelle nimmt mit Tim Peters neue Musik auf

Michelle ist trotz später Stunde und vollgestopftem Tagesablauf bei bester Laune: „Du bist der erste Mann seit Jahren, der in meinem Hotelzimmer ist“, verrät sie ihrem Kollegen lachend. Der hat sein Tonstudio provisorisch in ihrem Hotelzimmer aufgebaut und treibt die Schlagersängerin zu Höchstleistungen an.

Spannende Zeiten für Michelle und ihre Fans: Die 50-Jährige arbeitet nicht nur an neuer Musik, sondern möchte an der Seite von Christian Polanc bei „Let‘s Dance“ auch ordentlich abräumen. Ihren Tanzpartner durfte sie schon vor der Show bei einem heißen Videodreh kennenlernen. „Es war nur eine kurze Bettszene“, erklärte sie sich in Folge eins.

