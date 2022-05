Schlagerstar Mickie Krause trauert um langjährigen Mallorca-Kollegen DJ Mike (†)

Von: Jonas Erbas

Teilen

Mickie Krause in Trauer: Sein Mallorca-Kollege DJ Mike ist im Alter von nur 54 Jahren verstorben (Fotomontage) © Revierfoto/Imago & Screenshot/Instagram/Mike Kaufmann

Mallorcas Partyszene in tiefer Trauer: DJ Mike, der über Jahre im Megapark und Oberbayern auflegte, ist überraschend verstorben. Auch Weggefährte und Schlagerstar Mickie Krause gedenkt dem viel zu früh verschiedenen Insel-Urgestein.

Mallorca - Wer auf Mallorca in den Partytempeln Megapark und Oberbayern feierte, kam nicht an DJ Mike (†54) und dessen heißen Beats vorbei. Mike Kaufmann, wie der Stimmungsgarant mit bürgerlichem Namen hieß, sorgte in den Clubs der Baleareninsel für beste Feierlaune. Nun ist er überraschend verstorben – ein Verlust, den auch Schlagerstar Mickie Krause betrauert.

Mallorca-Ikone DJ Mike verstorben – Schlagerstar Mickie Krause trauert um Kult-Discjockey

Wie die Mallorca Zeitung berichtet, ist DJ Mike bereits am Montag (2. Mai) verschieden. „Er hat als DJ alle in die Tasche gesteckt“, trauert seine ehemalige Weggefährtin Beatrice Ciccardini um den Discjockey, den sie einst regelmäßig für das Oberbayern buchte. „Nur seinetwegen“ hätten einige Besucher den Club regelmäßig aufgesucht.

In der mallorquinischen Partyszene galt Mike Kaufmann als absolutes Urgestein, arbeitete im Laufe seiner Karriere mit zahlreichen Stars der Insel zusammen. Auch Mickie Krause, der selbst in einigen von DJ Mikes Wirkungsstätten auf der Bühne stand, ist untröstlich: „R.I.P. DJ Mike“, schrieb der Schlagersängerin bei Instagram und gedachte in einem Beitrag seinem Kumpel und Kollegen.

Mallorca weint um Stimmungskanone DJ Mike – er erlitt bereits 2017 einen Schlaganfall

Bei den Betreibern des Megaparks, wo DJ Mike vor seinem Engagement im Oberbayern arbeitete, war die Trauer um den Gute-Laune-Musiker ebenfalls riesengroß: „In tiefer Trauer verabschieden wir uns von einem langjährigen Freund und Weggefährten. Unser Beileid gilt Angehörigen und der Familie von DJ Mike. Ruhe in Frieden“, heißt es auf der Facebookseite des Clubs. Der Verstorbene soll – nachdem er pausenlos gearbeitet hatte – bereits 2017 einen Schlaganfall erlitten haben.

Auch ein anderer Schlagerstar zeigte sich jüngst in Trauer: Ross Antony gedachte Sat.1- und RTL-Moderator Jan Hahn (†47), dessen Todestag sich am 4. Mai zum ersten Mal jährte. Verwendete Quellen: instagram.com/mickie_krause_official, facebook.com/megapark.tv, mallorcazeitung.es