„Große Scheiße“: Schlagerstar Nicole und Elke Heidenreich zoffen sich wegen Krebs-Kommentar

Von: Lisa Klugmayer

Nicole hat den Krebs besiegt und sieht ihre Krankheit als Chance, ihr Leben jetzt mit anderen Augen zu sehen. Anders sieht es Elke Heidenreich: Auch sie hat eine schwere Krankheit hinter sich, kann die Ansichten der Schlagersängerin deswegen nicht verstehen.

Hamburg – Die NDR Talk Show geht in die nächste Runde. Auch diesmal begrüßen Barbara Schöneberger und Hubertus Meyer-Burckhardt wieder tolle Gäste: Unter anderem Moritz Bleibtreu, Robert Kreis, die „Elevator Boys“, Elke Heidenreich und Schlager-Star Nicole. Doch beim Thema „Wie gehe ich mit meiner Krebserkrankung um“ kippt die Stimmung plötzlich.

Nicole gehört zu den größten deutschen Schlagerstars aller Zeiten. Unvergessen ihr legendärer Sieg beim Eurovision-Songcontest mit ihrem Hit „Ein bisschen Frieden“. Doch hinter Nicole liegen schwere Zeiten, denn 2021 bekam sie die Schockdiagnose Brustkrebs. Aber sie hat gekämpft und mit der Unterstützung ihrer Familie, ihrer Freunde und ihrer Heimatgemeinde den Krebs besiegt.

Ihre Erkrankung hat Nicole eines gelehrt: Wertschätzung. Wertschätzung für das Hier und Jetzt. Wertschätzung für ihr Leben. „Ein Arzt hat zu mir gesagt: ‚Sehen Sie diese Krankheit als Chance. Sie werden danach viele Dinge anders machen, eine andere Weltanschauung bekommen und sie werden, wenn es überstanden ist, stärker daraus hervorgehen‘“, so Nicole mit Tränen in den Augen. „Und ich muss sagen: Er hatte recht“.

Vom Publikum bekommt Nicole für ihre Ehrlichkeit tosenden Applaus. Doch Elke Heidenreich ist von ihren Worten nicht so begeistert und widerspricht Nicole – beziehungsweise ihrem Arzt – hier sehr deutlich.

Schon gewusst? Deutschland hat nur zweimal den ESC gewonnen

Seit 1956 findet der Eurovision-Songcontest jährlich statt. Deutschland ist seit Anfang an dabei, hat aber in 67 Jahren nur zweimal gewonnen. 1982 rührte die damals 17-jährige Nicole ganz Europa mit „Ein bisschen Frieden“ zu Tränen und holte sich die ESC-Goldmedaille. 2010 tanzte sich Lena Meyer-Landrut mit „Satellite“ nicht nur in die Herzen der Zuschauer, sondern auch aufs Eurovision-Siegerpodest.