Schlagerstar Nik P. sagt reihenweise Konzerte seiner Jubiläums-Tour ab

Schock für die Fans

Nach der Corona-Zwangspause hatten sich die Fans so sehr darauf gefreut, Nik P. wieder live zu erleben. Nun cancelt er gleich neun von zwanzig Konzerten.

Diese Nachricht bricht vielen eingefleischten Schlagerfans das Herz: Nik P. (61) hat neun Konzerte ersatzlos gestrichen. Eigentlich sollte der Sänger im Rahmen seiner „25 Jahre Jubiläums-Tournee“ 20 Live-Shows geben. Nun werden die Termine im Herbst leider nicht wie geplant stattfinden. Fast die Hälfte der Konzerte wurden abgesagt.

Die traurigen News eröffnete Nik seinen Fans in einem Facebook-Video. Darin sprach er erst über die Vorbereitungen auf die kommende Tour, die er mit „großer Motivation“ angehe. „Ich freue mich riesig darauf, euch endlich wieder dort zu sehen, wohin es unsere Tour führen wird - Deutschland, Österreich und der Schweiz“, erzählte der Musiker.

Dann kam Nik auf die gestrichenen Konzerte zu sprechen. „Leider ist es nun so, dass wir aus logistischen Gründen in Absprache mit unserem Veranstalter einige Termine in Deutschland nicht spielen können“, sagte der Österreicher. Er hoffe nun auf das Verständnis seiner Fans: „Es tut mir für alle sehr leid, die es betrifft, aber sobald wir die Möglichkeit sehen, dort wieder mit meiner Band auf der Bühne stehen zu können, werden wir alles dafür tun, damit auch ihr wieder die volle Power und volle Kraft meiner Konzerte erleben könnt.“

Nik P.: Seine Fans sind schwer enttäuscht

Welche Konzerte betroffen sind, erfahren die Fans auf Niks Homepage und auf der Seite des Veranstalters. Wer bereits Tickets für die betroffenen Termine gekauft hat, bekommt den vollen Preis erstattet. „Leider müssen wir schweren Herzens und auf Grund von wirtschaftlichen und organisatorischen Gründen Konzertabende der Nik P. & Band Tournee 2023 absagen“, heißt es auf der Website des Ticketshops. „Die aktuelle Teuerungssituation und andere unvorhergesehene Umstände haben uns leider über den langen Bewerbungszeitraum keine andere Wahl ermöglicht.“

Abgesagt wurden unter anderem die Konzerte in Berlin (8. September), Bamberg (15. September), Cottbus (28. September), Hof (30. September) und Wien (6. Oktober). Im Netz zeigten sich die Fans enttäuscht über die Absage. „Na toll! Wir hatten uns sooo sehr auf Hof am 30.09. gefreut! Jetzt wo man 3 Jahre lang wegen Corona auf kein Konzert konnte. Man kann sich wirklich auf gar nichts mehr freuen!“, klagte ein Facebook-User.