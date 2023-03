Schlagerstar Peggy March wohnte in Münchner Bordell

Schlagerstar Peggy March (75) stellte kürzlich ihre Biografie vor. In der Talkshow „Riverboat“ erzählte sie von ihrer interessanten Bleibe, die sie einst in München bewohnte.

Der 8. März ist nicht nur Weltfrauentag, sondern auch der Geburtstag der Sängerin Peggy March. An ihrem 75. Jahrestag erschien ihre Biografie, die von einer langen und aufregenden Schlager-Karriere erzählt. Um darüber zu plaudern, war die „I will follow him“-Sängerin in der MDR-Talkshow „Riverboat“ zu Gast.

Die Sprache kam schnell auf Peggy Marchs Erfolge in Deutschland. Ihren Karriere-Durchbruch hatte die blonde Sängerin in Deutschland nämlich bereits 1965. Die Schlager-Festspiele in Baden-Baden gewann sie mit ihrem Song „Mit 17 hat man noch Träume“. In den 1970er-Jahren lebte die Sängerin dann mit ihrem Ehemann Arnie und ihrer Tochter einige Jahre in München.

So kam es auch dazu, dass Peggy Marche eine lustige Geschichte über ihre einstige Münchner Adresse zum Besten geben konnte. Bei der interessanten Bleibe handelte es sich nämlich um ein Bordell. Das war der kleinen Familie zunächst allerdings gar nicht klar. Vielmehr machte ein Taxifahrer sie auf diesen Umstand aufmerksam.

Schlagerstar Peggy March (75) stellte kürzlich ihre Biografie vor. In der Talkshow „Riverboat" erzählte sie von ihrer interessanten Bleibe, die sie einst in München bewohnte.

Peggy March fühlt sich weiter in München bis heute „zu Hause“

Wie der Schlagerstar sich erinnerte, kam die Familie von einer Reise zurück und nahm sich vom Flughafen aus ein Taxi. Bei der Angabe ihrer Adresse horchte der Taxifahrer auf. Laut March habe er gefragt: „Sind Sie sicher? Wissen Sie, dass das ein Puff ist?‘“ Um was für ein Etablissement es sich dabei handelte, habe er der verdutzten Sängerin dann allerdings auch erst erklären müssen.

Inzwischen lebt die Sängerin mit ihrer Familie schon seit langer Zeit wieder in den USA. Trotzdem hat sie ihre Zeit in der bayerischen Landeshauptstadt genossen und stets in guter Erinnerung behalten. In einem dpa-Interview erzählte sie einst, dass sie noch heute in München „zu Hause“ fühle.