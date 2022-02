Soleas erste Impfung und Alessios Elternsprechtag: Sarah Engels teilt ihre lange To-do-Liste

Freizeit? Von wegen!

+ © Henning Kaiser/dpa/picture alliance & Screenshot/Instagram/Sarah Engels Sarah Engels im Stress: Auf Instagram teilte die Schlager- und Popsängerin eine To-do-Liste, die sie abarbeiten muss – eine ganze Menge Arbeit! (Fotomontage) © Henning Kaiser/dpa/picture alliance & Screenshot/Instagram/Sarah Engels

Zeit für sich hat Sarah Engels derzeit wohl nur wenig: Die Schlager- und Popsängerin postete auf Instagram ihre rappelvolle To-do-Liste und gab dabei einen Einblick in ihren durchgetakteten Tagesablauf. Dieser scheint der zweifachen Mutter einiges abzuverlangen.

Köln - Über zu viel Freizeit kann Sarah Engels (29) wohl definitiv nicht klagen: Die Schlager- und Popsängerin muss nicht nur ihre eindrucksvolle Karriere, sondern auch das Familienleben managen. Seit der Geburt von Töchterchen Solea Liana im Dezember 2021 fällt dabei noch mehr Arbeit an. Wie ihr Tagesablauf aussieht, zeigte die 29-Jährige nun auf Instagram, als sie dort eine lange To-do-Liste postete – die scheint der DSDS-Zweitplatzieren von 2011 einiges abzuverlangen, wie tz.de berichtet.

Schlagerstar Sarah Engels teilt lange To-do-Liste – und zeigt, wie vollgepackt ihr Tagesablauf ist

Jeder neue Tag bringt für Sarah Engels auch neue Herausforderungen mit sich: „Heute stehen einige Punkte auf dem Programm“, erklärte die Sängerin in ihrer Instagram-Story und versah diese mit einer To-do-Liste, die klar aufzeigte, wie vollgepackt der Tagesablauf der 29-Jährigen ist.

Für Töchterchen Solea stand beispielsweise die erste Impfung an, während Alessios schulische Leistungen bei einem Elternsprechtag erörtert werden sollen. Der findet glücklicherweise „nur online“ statt, wie die Zweifach-Mama verriet. Jede Minute scheint derzeit wertvoll für die 29-Jährige zu sein, die sich nicht nur um ihre Kinder, sondern auch um die Urlaubsplanung und Buchhaltung kümmern muss.

+ Auf Instagram teilte Sarah Engels ihre lange To-do-Liste: Die zweifache Mutter scheint alle Hände voll zu tun zu haben © Screenshot/Instagram/Sarah Engels

Als Ausgleich zu dem ganzen Stress setzt Sarah Engels auf Sport. Der hat in ihrer To-do-Liste ebenso einen festen Platz wie Haushaltstätigkeiten. Immerhin: Über die Karnevalstage steht eine Auszeit in Österreich an – die hat sich die Powerfrau dann auch ordentlich verdient!