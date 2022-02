„Siehst aus wie ‘ne Tonne“: Sarah Engels von Fan wegen After-Baby-Body beleidigt

Von: Jonas Erbas

Teilen

Sarah Engels reicht‘s: Auf Instagram wurde die Schlager- und Popsängerin wegen ihres After-Baby-Bodys fies angegangen. Mit deutlichen Worten setzte sich die zweifache Mama daraufhin zur Wehr (Fotomontage) © Screenshots/Instagram/Sarah Engels

Weil sie auf Instagram übel beleidigt wird, holt Sarah Engels nun zum Gegenschlag aus: Die 29-jährige Schlager- und Popsängerin veröffentlicht eine hasserfüllte Nachricht, die sie via Instagram bekam – und macht so auf ein Problem aufmerksam, das vielen Stars immer wieder Kopfzerbrechen bereitet.

Köln - Im Dezember 2021 wurde Sarah Engels (29) zum zweiten Mal Mama – die Freude war riesengroß! Seitdem gibt die Schlager- und Popsängerin, die 2011 bei „Deutschland sucht den Superstar“ den zweiten Platz belegte, nicht nur regelmäßig Einblicke in ihre kleine Patchworkfamilie, sondern arbeitet auch eisern an ihrem After-Baby-Body. Dass sie diesen im Netz so offen zur Schau stellt, passt einer dreifachen Mutter auf Instagram gar nicht – sie beleidigte die 29-Jährige aufs Übelste, wie tz.de berichtet.

Sarah Engels wegen Bodyshaming-Nachricht aufgebracht – Schlagerstar bezieht Stellung

Dass man nach einer Schwangerschaft oftmals ein paar Pfunde mehr auf den Rippen hat, ist keine Seltenheit. Auch Sarah Engels treibt derzeit fleißig Sport, um wieder an ihre Traumfigur zu kommen – nötig hat sie das augenscheinlich aber überhaupt nicht. Eine Instagram-Followerin sieht das allerdings entschieden anders: „Schau dich mal an, du siehst aus wie ‘ne Tonne. Du solltest nichts Bauchfreies tragen, sieht einfach nur eklig aus“, beschimpfte sie die DSDS-Berühmtheit in einer Privatnachricht.

Hass im Internet ist leider auch 2022 noch ein massives Problem – deswegen teilte Sarah Engels eine abscheuliche Nachricht, die sie via Instagram erhalten hatte. Darin hetzt ein Fan gegen den After-Baby-Body der zweifachen Mutter © Screenshot/Instagram/Sarah Engels

Anstatt die vollkommen überzogene Hassbotschaft einfach zu ignorieren, nutzte die Schlager- und Popsänger die Gelegenheit, um auf den Hass im Netz aufmerksam zu machen, der sich immer wieder über Stars, meist Frauen, ergießt: „Ganz ehrlich, mich verletzt so was schon lange nicht mehr. Man kann mich mit anderen Dingen treffen, aber nicht mehr damit. Aber ich weiß, dass es sehr viele Frauen da draußen gibt, die sich genau davon unter Druck gesetzt fühlen. Die das auch verletzt, denen das wehtut.“

Sarah Engels wegen After-Baby-Body hart angegangen – „Dafür hab ich zwei gesunde Kinder“

Worauf es wirklich ankommt, weiß Sarah Engels indes am besten: „Dann hab ich eben noch Speck am Bauch. Dafür hab ich zwei gesunde Kinder, und das ist mir viel, viel mehr wert als alles andere.“ Auf für Frauen, denen es ähnlich ergeht wie ihr, bezieht sie klar Stellung: „Jede Frau ist anders: Bei manchen Frauen geht es schneller, bei manchen dauert es eben länger: Deswegen liebt euch so, wie ihr seid. Bitte, bitte lasst solche Kommentare nicht an euer Herz.“

Lesen Sie auch „Bares für Rares“-Händler bestohlen: „Hoher fünfstelliger Betrag“ „Bares für Rares“-Star Julian Schmitz-Avila erzählte auf Instagram von einem schlimmen Erlebnis auf einer Kunstmesse: Weil sein Vater unvorsichtig war, wurde er bestohlen. „Bares für Rares“-Händler bestohlen: „Hoher fünfstelliger Betrag“ Harald Glööckler nach Dschungelcamp nicht wiederzuerkennen: Völlig Neue Frisur und Corsage Harald Glööckler ist für seine extravaganten Looks berühmt. Im Dschungelcamp zeigte sich der Designer von seiner vergleichsweise natürlichen Seite. Jetzt präsentiert er sich so pompöös wie selten, inklusiver neuer Frisur und enger Corsage. Harald Glööckler nach Dschungelcamp nicht wiederzuerkennen: Völlig Neue Frisur und Corsage

Doch auch ohne fiese Bodyshaming-Kommentare hat Sarah Engels noch mit der ein oder anderen Schwierigkeit nach ihrer Schwangerschaft zu kämpfen: Jüngst enthüllte die DSDS-Schönheit, dass sie sich mit dem „umständlichen und langwierigen“ Milchabpumpen einfach nicht anfreunden könne.