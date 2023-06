„Gab natürlich Angebote“: Schlagerstar Sonia Liebing erteilt Playboy Abfuhr

Sonia Liebing hat schon ein paar Angebote vom Playboy bekommen. Die Schlagersängerin wollte sich jedoch keinesfalls nackt ablichten lassen. (Fotomontage) © IMAGO/Jan Huebner & IMAGO/Steinach

Sonia Liebing hat schon ein paar Angebote vom Playboy bekommen. Die Schlagersängerin wollte sich jedoch keinesfalls nackt ablichten lassen.

Köln – Für viele weibliche Stars ist es DIE Chance schlechthin: Eine Fotoserie im legendären Männermagazin „Playboy“. Neben Models und Schauspielerinnen haben sich in der Vergangenheit auch bereits einige Schlagersängerinnen bereit erklärt, für die Erotikzeitschrift zu posieren. Unvergessen bleibt beispielsweise die Bilderreihe von Schlager-Legende Michelle (51), die zu ihrem 50. Geburtstag hüllenlos vor die Kameras trat. Ihre Kollegin Sonia Liebing (33) will es der „Wer Liebe lebt“-Interpretin jedoch offenbar nicht gleichtun: Sie erteilte dem „Playboy“ vor kurzem eine Absage.

Generell scheint Sonia Liebing nichts gegen einen Auftritt im „Playboy“ zu haben. Grundsätzlich lehne sie ein Shooting nicht ab, derzeit fühle sie sich jedoch nicht bereit, um ohne Kleider vor die Linse zu treten. Doch wieso ist der Zeitpunkt bei Sonia Liebing nicht reif für ein Nacktshooting? Im Gespräch mit „Meine Schlagerwelt“ verriet die „Jugendliebe“-Interpretin, weshalb sie dieses Mal Nein zum „Playboy“ gesagt hat.

Sonia Liebing kann sich noch nicht vorstellen, nackt abgelichtet zu werden

„Ich hätte damit ein Problem, wenn ganz Deutschland so viel von mir sehen würde. Ich gebe so viel preis, ich zeige so viel aus meinem Leben. Ich sage niemals nie, aber zum jetzigen Zeitpunkt: Nein!“, erklärte Sonia Liebing im Interview mit dem Schlagerportal „Meine Schlagerwelt“. Zwar habe sie kein Problem mit dem „Playboy“, trotzdem erteilte sie der Männerzeitschrift eine Absage.

Grund dafür war außerdem Sonia Liebings Herkunft. Die Musikerin entstammt einer eher konservativen polnischen Familie, wie sie im Gespräch weiter verriet. Scherzhaft erklärte sie, dass ihre Eltern sie sehr wahrscheinlich „enterben“ würden, sollte sie jemals hüllenlos im „Playboy“ zu sehen sein.