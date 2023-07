Mit Baby im Bierkönig: Ballermannstar Jürgen Milski hat dafür kein Verständnis

Von: Melanie Habeck

Eigentlich ist Jürgen Milski dafür bekannt, mit seinen Partyhits gute Stimmung auf dem Ballermann zu verbreiten. Doch nun platzt dem Schlagersänger im Netz der Kragen.

Mallorca – Seit Jahren zählt Jürgen Milski (59) zu den beliebtesten Künstlern auf der Mallorca-Partymeile Ballermann. Natürlich steht der Schlager-Star auch 2023 wieder auf den einschlägigen Bühnen der Baleareninsel. Doch der Musiker scheint sich nicht über jeden Konzertbesucher zu freuen: Im Netz motzt er jetzt über eine Mutter mit zwei Kindern.

Jürgen Milski wettert auf Instagram: Kinder haben im „Bierkönig“ nichts zu suchen

Die Fans von Jürgen Milski feiern den Sänger für seine offene Art. Der Ballermannstar hat schon öfter bewiesen, dass er ein Freund klarer Worte ist, so beschwerte sich Jürgen Milski auf seinem Social-Media-Kanal z. B. über das Reisechaos an deutschen Flughäfen. Nun tobt der 59-Jährige erneut im Netz, denn bei seinem jüngsten Auftritt im legendären „Bierkönig“ war er mit dem Publikum alles andere als einverstanden.

Auf Instagram teilt Jürgen Milski ein Bild vom „Bierkönig“-Publikum. Eine Mutter steht mit ihren beiden Kindern an einem Tisch, gibt ihrem Baby gerade die Flasche. Der Schlagerstar macht deutlich: Der Ballermann ist mit seiner lauten Musik und den feierwütigen Gästen nicht der richtige Ort für kleine Kinder. „Ich bin ein sehr toleranter Mensch, aber sowas geht gar nicht! Für so etwas habe ich null Verständnis“, wettert der geborene Kölner. Jürgens Follower können seinen Standpunkt nachvollziehen, sehen die Verantwortung aber auch beim Veranstalter: Der Familie hätte der Zutritt verwehrt werden müssen.

Jürgen Milski: Nicht nur als Sänger gefragt Mit seinen Partysongs hat sich Schlagerstar Jürgen Milski einen Namen am Ballermann gemacht, doch der geborene Kölner hat auch Spaß am Fernsehen. So nahm er mit dem Dschungelcamp, „Let‘s Dance“ und „Kampf der Realitystars“ bereits an etlichen TV-Shows teil, probierte sich bei 9Live und Sport1 aber auch als Moderator von Call-in-Gewinnspielen.

Auch mit gesundheitlichen Problemen: Jürgen Milski seit 2000 als Sänger unterwegs

Jürgen Milski weiß genau, was sich am Ballermann so alles abspielt. Nachdem er 2000 durch seine Teilnahme an der ersten deutschen Staffel von „Big Brother“ bekannt geworden war, feierte er mit seinem Song „Großer Bruder“ den musikalischen Durchbruch. Seitdem ist er mit Titeln wie „Immer wenn ich traurig bin“ als Partysänger auf Mallorca unterwegs.

In diesem Jahr weiß es der Musiker jedoch besonders zu schätzen, dass er auf dem Ballermann seine Songs performen kann. So machten dem 59-Jährigen zuletzt gesundheitliche Problem zu schaffen: Ein Orthopäde diagnostizierte Jürgen Milski eine instabile Wirbelsäule. Verwendete Quellen: Instagram/juergen.milski