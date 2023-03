Schlagerstar Stefanie Hertel spielt Tussi in ABBA-Musical

Bald ist es endlich so weit: Schlagersängerin Stefanie Hertel (43) wird für das ABBA-Musical „Mamma Mia!“ in der Rolle der „Tanja“ im Hamburg auf der Bühne stehen.

Als Gaststar wird die Schlagersängerin Stefanie Hertel (43) bald im Musical „Mamma Mia“ in der Hamburger Neuen Flora zu sehen sein. Nur an einigen wenigen ausgewählten Terminen im April wird sie in der Rolle der „Tanja“ auf der Bühne stehen und die Songs der schwedischen Kult-Band ABBA singen.

Schon lange ist klar, dass dies für die Sängerin eine überwältigende Ehre ist, da sie sich selbst als großen ABBA-Fan bezeichnet. Das ARD-Boulevardmagazin „Brisant“ hat Stefanie Hertel bei den Proben besucht, sie interviewt und mit ihr gemeinsam hinter die Kulissen geschaut.

In der Sendung erzählte der Schlagerstar: „Ich hab von dem Moment an, als ich zum ersten Mal ‚Mamma Mia‘ damals in Hamburg gesehen habe, den Wunsch verspürt, auch einmal auf dieser Bühne zu stehen, auch einmal bei ‚Mamma Mia‘ mitzuspielen.“

„Das bin ich überhaupt nicht“

Dabei kam im Interview heraus: Die Rolle der „Tanja“ ist für die Schlagersängerin so spannend, weil sie ihr charakterlich total fremd ist. Gerade das bereitet Stefanie Hertel unheimlich viel Spaß. Wie sie „Brisant“ gegenüber beschrieb, mache es ihr besonders viel Freude, sich auf der Bühne auch mal als unangenehme Person auszutoben.

Den Reiz, sich einmal von einer ganz anderen Seite zu zeigen, beschreibt die erfolgreiche Sängerin so: „Voll diese Tusse darzustellen, die da eben mit den jungschen Kerlen rumflirtet und die Mädels rumkommandiert. Das würde ich im wahren Leben ja nicht machen, das bin ich überhaupt nicht.“