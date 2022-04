„Der ist es“: Schlagerstar Stephanie Stumph verliebt sich im Krankenhaus in Traummann

Von: Jonas Erbas

Teilen

Schicksalhafte Begegnung in der Notaufnahme: Weil Schauspielerin und Schlagersängerin Stephanie Stumph sich bei einem Dreh verletzte, musste die 37-Jährige in die Klinik. Dort lernte sie ihren Wunschpartner kennen – und erwartet mit ihm nun ihr erstes Kind!

München - Für Stephanie Stumph (37) läuft es beruflich und privat derzeit wie geschmiert: Die „Der Alte“-Schauspielerin, die vor wenigen Jahren für Schlagerqueen Helene Fischer (37) deren Hit „Herzbeben“ mitverfasste (alle News aus der Schlagerwelt im Überblick), darf sich bald nicht nur vor den Kameras, sondern auch als Mutter beweisen. Die 37-Jährige ist nämlich bereits im neunten Monat schwanger – und zwar von ihrem absoluten Traummann, den sie 2020 eigentlich nur per Zufall traf.

Stephanie Stumph Schauspielerin, Moderatorin und Sängerin Geboren 7. Juli 1984 in Dresden TV-Auftritte u.a. Der Alte, Der Bergdoktor, Kaum zu glauben! Eltern Wolfgang Stumph (Schauspieler) und Christine Stumph

Stephanie Stumph brilliert zwischen Schauspielerei und Schlager – und wird bald Mutter

Was ihre Schauspielkarriere angeht, so kann Stephanie Stumph bereits auf etliche Rollen in der deutschen Fernsehlandschaft zurückblicken, darunter bei „Der Alte“, „Der Bergdoktor“ oder „Stubbe – Von Fall zu Fall“, wo sie zwischen 1995 und 2014 neben ihrem Vater Wolfgang (76) zu sehen war. Doch die 37-Jährige ist eine echte Alleskönnerin und betätigte sich auch musikalisch, vor allem in der Schlagerbranche.

Mit „Herzbeben“ bescherte sie Helene Fischer, die jüngst mit lautstarker Putin-Kritik auf sich aufmerksam machte, als Co-Autorin sogar einen Top-10-Hit. Nun darf die gebürtige Dresdnerin bald eine neue Aufgabe übernehmen: die, der Mutter. Nach mehreren Jahren Single-Dasein hat die Schauspielerin nämlich praktisch per Zufall ihren Liebsten kennengelernt.

Stephanie Stumph hat in der Notaufnahme ihre große Liebe gefunden: „Der ist es“, habe sie sofort gewusst, als sie ihren Traummann zum ersten Mal erblickte © Gerald Matzka/dpa

„Der ist es“: Schlagerstar Stephanie Stumph verliebt sich im Krankenhaus in Traummann

„Ich habe mir am letzten Drehtag der Staffel für ‚Der Alte‘ den Ringfinger gebrochen, musste ins Krankenhaus und habe dabei einen Mann kennengelernt, von dem ich schon in der Notaufnahme wusste: Der ist es!“, erinnert sich die 37-Jährige im Bunte-Interview an jenen schicksalhaften Tag, der sich 2020 ereignete. Der baldige Papa arbeitet in einer Münchner Klinik als Chirurg – und verarztete offenbar nicht nur Stephanie Stumphs Finger, sondern eroberte auch ihr Herz.

Zu der Frage, ob nun auch bald geheiratet wird, gibt es von der Schauspielerin und Schlagersängerin eine zweideutige Antwort: „Ich brauche es nicht schriftlich, dass wir eine Familie sind. Wer mich kennt, weiß, dass mir Verträge suspekt sind. Allerdings feiere ich auch gern und liebe Buffets – also mal sehen.“

Stephanie Stumph schwieg lange zur Schwangerschaft – Schauspielerin freut sich auf Mutterschaft

Ihre Schwangerschaft hielt Stephanie Stumph, genau wie ihre Klinik-Lovestory, weitgehend geheim. Nun, im neunten Schwangerschaftsmonat, kann und möchte die 37-Jährige sich allerdings nicht mehr verstecken.

„Ich hab lange Zeit nicht mehr wirklich viel von mir blicken lassen. Im 9. Monat lässt sich nun mein kleines Geheimnis aber nicht mehr verstecken“, schreibt sie bei Instagram unter ein Foto, das ihren prallen Babybauch zeigt. Die Dresdnerin strahlt übers ganze Gesicht – scheint so, als sei ihr Glück endlich perfekt!

„Meine Nerven“: Ronja Forcher erfuhr erst 24 Stunden vorher von ihrem Auftritt in der „Beatrice Egli Show“

Auch Stephanie Stumphs Schauspiel- und Schlagerkollegin Ronja Forcher (25) hatte jüngst allen Grund zur Freude: Die junge Österreicherin durfte mit ihrem neusten Hit in der „Beatrice Egli Show“ auftreten – und erfuhr davon nicht einmal 24 Stunden vor Drehbeginn! Verwendete Quellen: bunte.de, instagram.com/stephaniestumph