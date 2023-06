Schlagerstar Vanessa Mai überholt Beatrice Egli und schiebt sich an die Spitze

Von: Lisa Klugmayer

Zweite Singleauskopplung, zweite Nummer 1. Vanessa Mai feiert mit ihrem Wolkenfrei-Comeback riesige Erfolge – und überholt sogar Beatrice Egli.

München – Schlager-Fans haben sich ein Comeback so sehr gewünscht, im November letzten Jahres dann die Überraschung: Vanessa Mai verkündete in der „Giovanni Zarrella Show“, dass ein neues Wolkenfrei-Album in der Mache ist. Seit März können Fans nun zu „Hotel Tropicana“ schunkeln. „Selfie von heut Nacht“ – die zweite Singleauskopplung – stürmt nun auch die Charts und überholt sogar Beatrice Egli.

Schlagerstar Vanessa Mai überholt Beatrice Egli und schiebt sich an die Spitze

Die „Deutschland Konservativ Pop“-Charts haben eine neue Nummer 1: Wolkenfrei mit „Selfie von heut Nacht“. Ein Mega Erfolg für Vanessa Mai, die ihren Fans auf Instagram überglücklich dankt. „Unsere zweite #1 im Radio mit ‚Selfie von heut Nacht‘. Bin sehr dankbar und happy“, schreibt die Schlagersängerin unter ihr neustes Foto. Auch die erste Single „Uns gehört die Welt“ aus dem neuen Wolkenfrei-Album schoss an die Spitze der Charts.

Beatrice Egli, einer der größten deutschen Schlagerstars aller Zeiten, muss sich nun nach einigen Wochen an der Chartspitze mit dem zweiten Platz begnügen, wie die Kollegen von schlagerprofis.de berichten. Ihre Single „Herzgesteuert“ – aus ihrem neuen Album „Balance“ (erscheint am 30. Juni) – rutscht auf den zweiten Platz.

So heißt Vanessa Mai wirklich Schon gewusst? Vanessa Mai heißt eigentlich gar nicht Vanessa Mai. Ihr bürgerlicher Name lautet Vanessa Marija Else Mandekić. Ihren Künstlernamen wählte sie nach ihrem Geburtsmonat: Mai.

Nach Vanessa Mai und Beatrice Egli: Schlagerstar Nik P. sichert sich den Platz 3 in den Charts

Platz Nummer drei – hinter Vanessa Mai und Beatrice Egli – in den „Deutschland Konservativ Pop“-Charts sichert sich Nik P. mit „Mit den Füßen im Meer“. Damit ist der österreichische Schlagersänger der erfolgreichste männliche Interpret auf der Liste.

Apropos Vanessa Mai: Mit ihrer „Dirty Dancing"-Performance begeisterten Giovanni Zarrella und Vanessa Mai die Zuschauer. Vor dem Auftritt hatte der Schlagerstar aber ziemliche Angst.