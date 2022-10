Schlagerstar wird zum Muskelpaket: Durchtrainierte Anna-Carina Woitschak zeigt ihren Bizeps

Teilen

Schlagerstar wird zum Muskelpaket: Durchtrainierte Anna-Carina Woitschak zeigt ihren Bizeps © Insta

Schlagerstar wird zum Muskelpaket: Durchtrainierte Anna-Carina Woitschak zeigt ihren Bizeps

Köln – Eigentlich kennt man Anna-Carina nur mit Mikrophone in der Hand auf einer Bühne. Kein Wunder, denn seit ihrer Teilnahme bei „Deutschland sucht den Superstar“ 2011 ist sie erfolgreich im Schlagerbusiness. Um so überraschender zeigt sich jetzt die Ehefrau von Moderator Stefan Mross auf Instagram. Mit knallpinkem T-Shirt und lässigen Shorts lächelt die 29-Jährige in die Kamera. Auffällig ist jedoch, dass Anna-Carina Skates und Schoner trägt.

Anna- Carina macht bei Skate Fever „Stars auf Rollschuhen“ mit

Was es damit auf sich hat, erklärt die Interpretin unter ihrem Bild. Sie ist Teilnehmer der Show „Skate Fever: Stars auf Rollschuhen“ auf RTLZwei. 14 Prominente müssen Chores auf Rollschuhen erlernen und vor der Jury, bestehend aus Tänzer und Choreograf Detlef „D“ Soost, Rollschuhprofi Constance Hoßfeld-Seedorf und Styling-Queen Avi Jakobs vortanzen. Moderiert wird das Spektakel von Lola Weippert. Zusehen ist die Show ab dem 10 Oktober