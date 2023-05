Unbekannter Tänzer klatscht Helene Fischer bei „Rausch“-Konzert mehrmals auf den Hintern

Schlagersängerin Helene Fischer (38) ist für ihre aufwendigen Bühnenshows bekannt. Nun bekam sie beim Konzert in Stuttgart auf der Bühne auf den Hintern geklatscht – in ihrem Einvernehmen.

Stuttgart - Helene Fischer (38) begeisterte in Stuttgarts Hanns-Martin-Schleyer-Halle vom 2. bis zum 7. Mai insgesamt 55.000 Fans. Die Schlagerkönigin ist derzeit mit ihrer „Rausch Live“-Tour unterwegs durch Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Tänzer klatscht Helene Fischer bei „Rausch“-Tour in Stuttgart mehrmals auf den Po

Während des Auftritts der Schlagersängerin in Baden-Württemberg scheint die Sängerin besonders Spaß gehabt zu haben. Ein Tänzer klatschte ihr am dritten Tag während der gemeinsamen Performance mehrmals auf den Po. Die sichtlich einstudierte Choreografie ist auf der Instagram-Seite eines Konzertfotografen zu sehen. Ihr Bühnenoutfit lüftete die 38-Jährige für die Hände ihres Tänzers in die Höhe. Beide strahlten sich dabei an und fuhren fort.

Die Fans scheinen von dem Video begeistert zu sein. „Da haben die zwei aber ihren Spaß“, heißt es in der Kommentarspalte. „Ob Thomas nach dem er das gesehen hat auch Spaß hatte“, heißt es von einem anderen Fan. Darauf spielt er auf Thomas Seitel (38) an. Der Partner von Fischer ist ebenfalls als Tänzer während ihrer Auftritte aktiv. Die beiden haben eine gemeinsame Tochter.

Schlagerstar Helene Fischer gibt alles

Auf dem Tourauftakt in Hamburg am 11. April sorgte das Paar für einen emotionalen Höhepunkt: Bei ihrem Lied „Hand in Hand“ erhob sich Fischer gemeinsam mit ihrem Partner an Seilen in die Lüfte. Innig schmachtete der oberkörperfreie Seitel seine Herzensdame dabei an und verließ mit ihr - passend zum Song - schließlich Hand in Hand die Bühne.

Fischer hat sich für die „Rausch Live“-Tour viel vorgenommen: Insgesamt 70 Termine in Deutschland, Österreich und der Schweiz stehen bei der Schlagerkönigin im Kalender. Die nächste Station am 10. Mai ist in Bremen. In der Hansestadt wird sie drei Konzerte geben. Das große Finale findet am 8. Oktober in Frankfurt statt.

Während ihrer „Atemlos“-Performance beim Konzert in Stuttgart gab es eine Tonpanne bei Helene Fischer (38). Verwendete Quelle: Instagram