Schlagerstars wundern sich: Wo ist der Ring an Florian Silbereisens Daumen?

Florian Silbereisen trägt den Ring an seinem Daumen nicht mehr © dpa | Roberto Pfeil & dpa | Peter Kneffel

Florian Silbereisen trägt eigentlich immer einen Ring an seinem Daumen. Das Schmuckstück fehlt seit kurzem. Nun erklärt er, weshalb der Ring an seinem Daumen fehlt.

Köln – Auch wenn aus seinem Privatleben nicht viel bekannt ist, haben Fans doch ein Auge fürs Detail: Eigentlich trägt Entertainer Florian Silbereisen (40) stets einen Ring an seinem Daumen. Doch seit kurzer Zeit ist das Schmuckstück nicht mehr im TV zu sehen. Weder bei seinen zahlreichen Schlager-Auftritten noch während der Dreharbeiten zu „Deutschland sucht den Superstar“ trägt Flori sein Markenzeichen. Was könnte der Grund dafür sein?

Über Silbereisen wissen die deutschen Boulevardblätter eigentlich immer etwas zu berichten. Mal geht es um eine potenzielle neue Freundin, seine Beziehung zu Ex Helene Fischer (37) oder um die Frage, weshalb der Schlagerstar seinen Chefjuror-Sessel während der Drehpausen zu „DSDS“ verlässt. Doch auf seinen fehlenden Ring wurde der Volksmusiker noch nicht angesprochen — bis jetzt.

Offenbar hat Florian Silbereisen seinen Ring schlicht und einfach verloren

Wie unter anderem das Online-Portal „Schlagerprofis“ berichtet, hat Florian Silbereisen jetzt erklärt, dass er den Ring, den er eigentlich immer an seinem Daumen trägt, schlicht und einfach verloren habe. Sollte jemand das bedeutsame Schmuckstück gefunden haben, wäre der Moderator und Entertainer froh, sein Markenzeichen wieder zurückzubekommen. Doch ob sich wirklich jemand bei Silbereisen melden wird, ist zweifelhaft.

Komischerweise scheint derzeit fast jede noch so unwichtige Neuigkeit über Florian Silbereisen große Wellen zu schlagen. Die Berichterstattung, die Satiriker Jan Böhmermann (41) über seinen Kollegen veröffentlichte, wird dabei jedoch relativ wenig rezipiert. Im Laufe ihrer Recherche hatten Böhmermann und sein Team herausgefunden, wie einflussreich Silbereisens Manager Michael Jürgens (54) in der Schlagerbranche tatsächlich ist. In der Sendung behaupteten sie gar, dass ohne Jürgens’ Zustimmung kein neuer Schlagerstar geboren wird.