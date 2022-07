Schlagerstrandparty mit Florian Silbereisen: Michelle zeigt seltenes Foto mit Tochter Mia-Carolin

Seltener Familien-Schnappschuss: Michelle teilte ein Instagram-Foto mit Tochter Mia-Carolin. Die Schlagersängerin trat bei der „Schlagerstrandparty“-Show auf. (Fotomontage) © IMAGO/osnapix & Instagram/Michelle

Besonderes Bild mit ihrem Nachwuchs: Michelle postete ein tolles Foto, auf dem sie sich mit ihrer Tochter Mia-Carolin zeigt. Der Star sang bei der „Schlagerstrandparty“-Show.

Amphitheater Gelsenkirchen – Besonderes Foto mit ihrer Tochter Mia-Carolin: Michelle (50) begeisterte ihre Fans vor kurzem mit ihrer „Die große Schlagerstrandparty 2022“-Performance im Amphitheater in Gelsenkirchen. Die Fans der Schlagersängerin konnten ihren Live-Auftritt am Samstag (9. Juli) um 20:15 Uhr im TV auf Das Erste mitverfolgen. Andere Stars, die in der Show auftraten, waren unter anderem Andreas Gabalier (37), Jürgen Drews (77) und Matthias Reim (64).



Bei ihrer Performance gab Michelle ihren Hit „Scheißkerl“ zum Besten, wobei sie sich auf der Bühne in einem stylischen Jumpsuit mit trendigen Cut-Outs zeigte. Im Rahmen eines seltenen Mama-Tochter-Fotos ließ die Künstlerin ihre Fans jetzt an einem tollen Schnappschuss teilhaben, auf dem sie mit ihrem Nachwuchs Mia-Carolin bei den Dreharbeiten zu „Die große Schlagerstrandparty 2022“ zu bewundern ist. Auf dem Bild ist das Mutter-Tochter-Duo dabei zu sehen, wie sie sich bei dem sommerlichen Event umarmen und zufrieden in die Kamera lächeln. Ihrem Social-Media-Posting fügte die Beauty ein rotes Herz-Emoji hinzu.

Michelle zeigt seltenes Foto mit Tochter Mia-Carolin

Und auch die Follower der Schlagersängerin schienen aus dem Schwärmen über den seltenen Schnappschuss ihres Idols und ihrer Tochter gar nicht mehr herauszukommen. So schrieb ein User ganz begeistert: „Sehr schönes Bild - Familie.“ Und auch ein weiterer Fan der blonden Schönheit kommentierte liebevoll: „Ihr beiden Süßen.“ Scheint ganz so, als ob das seltene Foto mit ihrer Tochter bei ihren Followern besonders gut ankam!